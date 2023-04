La estilista que asesora a Hailey Bieber y Kendall Jenner revela los secretos de moda que las vuelven virales

escuchar

Hace tiempo que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas y marcan tendencia en los consumos. En muchos casos los artistas aprovechan sus miles y millones de seguidores para promocionar marcas y estilos de vida.

Hay influencers que lograron mantenerse en la cima de las b煤squedas en internet y sus redes sociales son de las m谩s visitadas, convirtiendo su imagen en toda una empresa en s铆 misma. Muchas de las fotos que publican parecen ser casuales o captar momentos de su vida cotidiana pero, detr谩s de esas publicaciones suele haber un equipo de producci贸n y asesor铆a que estudia hasta el 煤ltimo detalle de lo que cada una de esas personas busca transmitir. No s贸lo una imagen vale m谩s que mil palabras, sino que en magnates de las redes sociales como Kendall Jenner o Hailey Bieber vale tambi茅n la fortuna de su marca personal. Dani Michelle, que fue considerada la estilista del a帽o por The Hollywood Reporter, relat贸 para ese medio los secretos que se esconden detr谩s de cada look de sus clientes.

Kendal Jenner festej贸 su cumplea帽os n煤mero 21 en noviembre de 2016 con un vestido "chain mail". En 2017 la tendencia se convirti贸 en furor Pinterest

Dani Michelle trabaj贸 en el Departamento de Accesorios de una revista de moda en Nueva York y asegur贸 que una vez que descubri贸 que pod铆a trabajar en un rol creativo capaz de potenciar el estilo de sus clientes, se mud贸 a Los 脕ngeles y al poco tiempo ya empez贸 a ofrecer sus asesor铆as. A lo largo de los a帽os, trabaj贸 con las hermanas Kardashian y, en 2018, en un set de filmaci贸n conoci贸 a Kendall, con quien r谩pidamente entabl贸 una relaci贸n estrecha. La sinergia entre ellas se oficializ贸 en 2020, cuando comenzaron a compartir momentos creativos y a trabajar juntas.

Actualmente, Kendall Jenner y Hailey Bieber son sus clientes estrella y causan furor con todos sus looks. Ambas asisten a eventos y galas pero no son solamente sus noches de alta costura las que marcan tendencia, sino, sobre todo, sus looks casuales los que constantemente deslumbran en las redes sociales. A la hora de consultarle a la estilista sobre las diferencias entre armar un look para una alfombra roja y un look para publicar en redes sociales, Michelle resalt贸 que la clave estaba en la preproducci贸n del look. 鈥淓l estilo de la alfombra roja se realiza de forma hol铆stica: una vez que tenemos los looks completos de los dise帽adores, los complementamos y adaptamos para que sea nuestro鈥.

A la tendencia de Kendall Jenner (centro) conocida como el estilo "Adam Sandler Core" basado en prendas 鈥榦versize鈥 se le sumaron Bella Hadid (izquierda) y Kaia Gerber (derecha) Vogue

Por otro lado, a la hora de dise帽ar un estilo callejero, o el estilo de la 鈥渧ida real鈥, la estilista indaga sobre distintas colecciones de diferentes dise帽adores y busca contar una historia. 鈥淐reamos hojas de c谩lculo donde a veces rastreamos hasta 60 dise帽adores diferentes -de todas partes del mundo- con los que nos comunicamos. Desde peque帽as marcas con menos de mil seguidores hasta comerciantes vintage con piezas 煤nicas, a tiendas y salas de exhibici贸n de Par铆s, Londres, Nueva York y Los 脕ngeles. Una vez que recibimos todo, lo ensamblamos para crear un estilo de vida para el cliente. Es una cantidad incre铆ble de investigaci贸n, correspondencia, organizaci贸n y seguimiento, pero realmente me encanta poder juntar todo y contar la historia con mis clientes鈥.

Hailey Bieber con sus cl谩sicos calcetines y gafas de sol y Kendall Jenner con jean y top de mangas

Cuando Jenner y Bieber publican una foto con alguna prenda particular instant谩neamente esa vestimenta se dispara como tendencia. Hubo p谩ginas web de dise帽adores que colapsaron despu茅s de que alguna de ellas usara su chaqueta, inclusive marcas de lujo que agotaron stock en todo el mundo despu茅s de que alguna de ellas se mostrara con aros de su colecci贸n. Pero no solo impulsan prendas de primeras marcas, tambi茅n hubo camisas de marcas peque帽as que al pasar por el Instagram de las influencers se volvieron furor y pasaron a producirse en gran escala.

Ropa holgada y andr贸gina, una tendencia que pisa fuerte con Hailey Bieber x17/The Grosby Group

A la hora de destacar las tendencias actuales, la estilista revel贸 uno de sus secretos: 鈥淢e encanta incorporar ropa de hombre en ropa de mujer. Siempre me inclin茅 por la vestimenta andr贸gina: me encantan los mocasines, los blazers y las camisas de vestir. Para m铆, una mujer no necesita mostrar todo para ser sexy. A veces es el misterio de lo que hay dentro del paquete lo que es m谩s lujurioso鈥. Esa marca personal es incorporada en los looks casuales de Jenner y Bieber.

LA NACION