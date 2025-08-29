La estrella de Baywatch Nicole Eggert contó que se sometió a una mastectomía: “¿Cómo fue tu fin de semana?"

Hace poco más de un año y medio, Nicole Eggert, una de las estrellas de Baywatch que enamoró al público en la década del 90, reveló en una entrevista que le habían diagnosticado cáncer de mama. Desde ese momento la actriz se volcó a sus redes sociales para documentar su lucha contra la enfermedad. Ayer, en su cuenta de Instagram, contó que se sometió a una mastectomía con reconstrucción.

“Tuve una mastectomía con reconstrucción el jueves. ¿Cómo fue tu fin de semana?“, escribió la actriz en una selfie compartida en Instagram. En la foto se ve un primer plano de su cuerpo con un top deportivo y una bombacha blanca. Un rato después posteó un video con un texto que habla de la recuperación y el duelo junto a una cita atribuida a Martha Washington: “La mayor parte de nuestra felicidad o de nuestra miseria depende de nuestras disposiciones y no de nuestras circunstancias”.

El momento del diagnóstico

En enero del 2024, la revista People confirmó el diagnóstico de Eggert. En esa nota, la actriz decidió hablar sin vueltas sobre la forma en la que se enteró y lo que tuvo que afrontar. Todo comenzó en octubre de 2023, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo. Si bien inicialmente supuso que se trataba de un síntoma vinculado a la menopausia, la situación cambió cuando se palpó la zona, y notó la presencia de un bulto.

“Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”, relató en ese momento. De ese modo, la intérprete fue sometida a una mamografía y tres biopsias, y los resultaron arrojaron que tenía cáncer de mama en fase 2.

Nicole Eggert en sus años de Baywatch

Dos meses después de esa entrevista, Eggert mostró cómo tuvo que cortarse su cabellera debido a la quimioterapia y lució orgullosa su nuevo look. La estrella compartió un video de sí misma afeitándose la cabeza. Al principio del clip, publicado en su cuenta de Instagram y musicalizado con la canción de los Beastie Boys “Fight Your Right”, Eggert sonríe a la cámara antes de agarrar una máquina de cortar el pelo. A continuación, comienza a afeitarse la cabeza y automáticamente muestra un clip en tiempo acelerado de todo el proceso.

La hija de la actriz, Keegan, de 12 años, aparece en el vídeo para ayudar a su madre con el proceso, sobre todo en la parte posterior de la cabeza. Sin perder la sonrisa, Eggert termina el video acariciándose la cabeza y compartiendo fotos de ella y la pequeña abrazadas y sonriendo ante la cámara.

“Quizá el curarse no tenga tanto que ver con cambiarnos a nosotros mismos, sino con permitirnos ser quienes somos”, escribió como epígrafe, citando a la escritora Madeleine Eames. En pocos minutos, la publicación se llenó de mensajes de aliento de otros colegas como Jennie Garth, Erika Eleniak y Alyssa Milano.

Nicole Eggert decidió compartir su diagnóstico y su lucha

Antes de raparse por completo, la ex Baywatch se había cortado el pelo bien corto en febrero, proceso que también compartió en sus redes sociales. “Mantente un paso por delante de tus miedos y nunca serás derrotado”, escribió Eggert en aquel momento, junto a un video de su corte de pelo. “Gracias a Michelle David por reírse conmigo y darme este nuevo peinado tan hermoso cuando mi idea era cortarlo por completo”.

Eggert tiene dos hijas: Keegan, de 13 años, y Dilyn, de 26 años, quienes son su mayor sostén en este momento tan difícil. La actriz se hizo popular gracias a su trabajo en Baywatch. Luego de la muerte de su padre, a principios de 2013, fue una de las protagonistas de Splash, un reality que se transmitió en los Estados Unidos. Como actriz, Nicole nunca llegó a hacer grandes papeles ni estar en películas reconocidas, sino más bien, se abocó a producciones de televisión.