La ex Gran Hermano Luciana Martínez, acusada de actuar como viuda negra, rompió el silencio tras su liberación

La causa que involucra a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia resolviera concederle la excarcelación tras haber sido denunciada por un presunto robo a un turista en un hotel de Palermo.

La joven, a la que se acusó de actuar como “viuda negra”, fue liberada en el marco de una investigación que también involucra a su representante, Cristian Andrés Wagner. En diálogo con un móvil del programa Los profesionales de siempre (El Nueve), Martínez contó cómo vivió los días de detención.

“Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a todas las personas que me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, más bien una pesadilla”, afirmó.

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, está acusada de hurto a un turista Policía de la Ciudad

La también bailarina también se refirió a los días de angustia que vivió privada de su libertad. “Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar, sobre todo, para que todo salga bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo saliese bien y se los agradezco”, dijo. Sin embargo, la joven evitó dar detalles acerca del expediente judicial, aunque sí llegó a defenderse de las acusaciones: “No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy”, aseguró.

“Es todo mentira”, respondió, además, cuando la cronista le preguntó por la versión que apunta a que la joven habría “vendido sexo y [se habría] llevado las pertenencias [del turista] en forma de pago”.

“La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora, obviamente, necesito contención y visitar médicos”. La resolución judicial que le otorgó la excarcelación fue difundida públicamente a través de la cuenta de X del programa LAM (América TV), que dio a conocer fragmentos del documento oficial.

En el texto, el juez ordena “conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero en favor de Luciana Barrionuevo bajo caución juratoria”.

El fallo establece una serie de condiciones que la acusada deberá cumplir mientras avanza la investigación judicial, como “el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7.30 a 13.30 horas, por conducto telefónico, y la medida de distancia y prohibición de acercamiento respecto de Bradley James Varela”.

El periodista Mauro Szeta también confirmó en el programa Lape Club Social (América TV) que el mánager de la exparticipante del reality también fue excarcelado bajo caución juratoria. La resolución dejó en libertad a ambos porque hay un cambio de calificación del caso, calificado ahora de hurto.

“Para traducir lo que estamos diciendo: le bajaron la calificación legal, no dicen que sean inocentes, pero está muy lejano el delito que les imputan de haber drogado a una persona, haberle robado. A lo sumo, lo que dice la Justicia, esto puede ser un hurto, que es un robo sin violencia”, señaló el periodista. Y agregó: “Y, por otro lado, van a investigar la veracidad o no de la denuncia de Luciana respecto de que fue víctima de abuso por parte del turista”, concluyó.

Denunciada por un turista: el video de la exparticipante de Gran Hermano acusada de robo

Martínez fue una de las participantes de la edición de 2024 de Gran Hermano. Durante su presentación inicial frente a las cámaras en el ingreso a la casa, compartió aspectos de su historia personal que, en ese momento, lograron conmover a gran parte del público.

“Soy Jorge Barrionuevo, de la provincia de Santa Cruz. Hace más de diez años que a escondidas también soy Luciana Martínez”, reveló entonces, cuando también contó que tiene siete hermanos y que dos de ellos estuvieron presos, sobre lo que reflexionó: “Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, dijo en ese momento. Además, se definió como bailarina, asesora de imagen, administrativa y profesora de danza.