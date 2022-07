Cristian Castro se tiró de la tribuna de Canta Conmigo Ahora y causó pánico en el estudio: “¡No lo hagas!”

Este jueves, el participante Martín Abascal logró lo que parecía imposible en las primeras cuatro galas de Canta Conmigo Ahora: el apoyo casi unánime del jurado, incluido el voto positivo del exigente Alejandro Paker.

El uruguayo interpretó “Ahora Quién”, de Marc Antony, y logró emocionar a la mayoría de los 100 jurados, entre ellos también Cristian Castro, quien se tiró de la tribuna para poder abrazarlo.

“El escenario es mi pasión. No hay nada que me importe más en la vida. Vengo hace años buscándole la vuelta, así que estoy súper feliz de esta oportunidad y hoy vine a buscar mi lugar”, dijo el cantante y actor de 32 años antes de su presentación en el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli por eltrece.

La interpretación de Martín Abascal en Canta Conmigo Ahora (eltrece)

Tras la interpretación, todo el estudio se alegró por el voto de Alejandro Paker, quien hasta el momento no se había emocionado con ningún artista, se levantó de su silla y fue ovacionado por sus colegas: “Creo que Martín hizo un muy lindo trabajo. Yo vi que conectó entre lo que estaba diciendo y lo que estaba transitando”, manifestó luego Paker en Socios del Espectáculo, también por eltrece.

Luego de que los jurados como El Polaco, Anto Cirillo, Caro Ibarra y Heidy le expresaran su gratitud ante tamaña presentación al artista, Marcelo Tinelli le habló al cantante mexicano: “Cristian (Castro) cantaste toda la canción con él” y la celebridad, quien llamó la atención con su pelo verde, expresó: “Quiero darle un abrazo” y el conductor lo invitó a bajar y darle un abrazo.

Cristian Castro se tiró de la tribuna de Canta Conmigo Ahora y causó pánico en el estudio

No obstante, nadie esperó su reacción: el mexicano, en vez de salir por alguno de los costados del imponente escenario, tomó un camino más directo y se tiró por debajo de su silla, con la ayuda de sus colegas, hasta llegar al centro del estudio. “No, de ahí no, Cristian por favor. ¡No lo hagas!”, le manifestó Marcelo Tinelli, mientras Castro hacía todo tipo acrobacias para que no se le corte el cable del micrófono.

“Dale un abrazo que te cantó toda la canción”, le dijo finalmente Tinelli y los cantantes se fundieron en un sentido abrazo. “Te sentí centrado, contento, con espíritu. Transmitiste muchísimo, por eso me dan ganas de abrazarte”, le expresó el mexicano al participante, quien le agradeció las palabras.

Otra curiosidad durante la presentación del cantante uruguayo fue lo que le sucedió a Candela Tinelli: “Quiero hablar porque me pasó algo muy loco. Yo soy muy sensible y me metí mucho, entonces me colgué. Igual vi que se acababa la letra y no llegué, pero te juro que no es real esto. Me olvidé”, precisó. Por su parte, su pareja Coti manifestó: “Me encantó. Muy bien elegido el tema, eso también es de artista el saber elegir tu tema. Parece que ese tema fue escrito para él, entonces eso habla bien de un intérprete”.

Martín Abascal, quien vive en Buenos Aires hace 13 años, logró 95 puntos, no obstante, tuvo que volver a competir en “sing off” frente a Iannis Biblos para poder ser finalista junto a Karen Lara. En esta segunda oportunidad interpretó “Resistiré” y logró 84, lo que le sirvió para seguir en la competencia.

Cabe destacar que su participación también fue muy comentada en redes por su conocido paso por la revista porteña, en especial en una obra que compartió con Carmen Barbieri, con quien terminó en una cruda pelea.