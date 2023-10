escuchar

Tras la trágica muerte del actor Matthew Perry , quien fue encontrado sin vida en su casa el sábado, las dedicatorias y mensajes de despedida llenan las redes sociales. Junto a los interrogantes respecto de cómo fueron los últimos días de la estrella de Friends, también surgen las especulaciones respecto de qué ocurrirá con su millonaria fortuna.

El actor de 54 años, conocido por interpretar a Chandler Bing en la famosa serie junto a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matt Le Blanc entre los años 1994 y 2004, acumulaba un patrimonio de 120 millones de dólares al momento de su muerte.

Perry, que libró una larga batalla contra las adicciones, logró conservar gran parte del dinero que ganó durante su exitosa carrera. Friends fue una de las series más vistas y de mayor éxito en la historia de la televisión, convirtiéndose en un emblema de los años 90. Gracias a su popularidad, los protagonistas reunieron grandes sumas de dinero.

Según los datos reunidos por el portal Celebrity Net Worth, en el apogeo de la ficción cada uno de los miembros principales del elenco ganaba un millón de dólares por episodio. En total, Matthew habría ganado alrededor de 90 millones solo con el salario base de Friends, además de las regalías posteriores.

Matthew Perry estaba convencido de que el papel de Chandler Bing era para él GETTY IMAGES

“Ganaba un millón de dólares a la semana. Nos pagaban esa cifra por cada capítulo. Nos parecía mucho, así que pedíamos que la cantidad fuera menor”, llegó a afirmar la estrella en su autobiografía. “Fuimos idiotas por querer que nos pagaran menos, pero finalmente pudimos disfrutar de todo aquello gracias a la bondad de David Schwimmer y su habilidad para hacer negocios. David, te debo unos 30 millones de dólares”, señaló el artista en su libro.

Perry confesó que el dinero no era importante para él, aunque sí le sirvió para financiar sus procesos de recuperación de las adicciones, en los que llegó a invertir casi nueve millones para curarse. Según indicaron medios estadounidenses, el actor participó de largos tratamientos en Alcohólicos Anónimos, ingresó a diferentes clínicas de rehabilitación y fue sometido a varias cirugías.

El actor no llegó a casarse ni tampoco tuvo hijos, por lo que al día de hoy sus herederos podrían ser su madre Suzzanne Langdon , casada con el periodista canadiense Keith Morris, y su padre John Bennett Perry . Langdon y Morris tuvieron cuatro hijos: Caitlin, Emily, Willy y Madeleine.

“Tenía 10 años cuando Caitlin nació. Luego vino Emily, luego Will y, finalmente, Madeline. Me encantaba jugar con ellos y cuidarlos. No hay nada mejor en la faz de la tierra que la risa de un niño. Los quería, nos llevábamos bien. Tenía una familia, pero no podía evitar pensar que yo no era, realmente, parte de ella. Era la familia de mi madre y de Keith”, escribió el actor en su libro.

Perry siempre se refirió a sus hermanos en excelentes términos y tenía otra hermana: Mia Perry, hija de su padre con su segunda esposa Debbie, quien ha sido muy cercana a él. Incluso, ella lo acompañó en algunas de sus internaciones.

Matthew Perry jutno a su hermana Emily y su madre Suzanne (Fuente: WireImage)

Entre el amor y un profundo dolor

En cuanto a su vida amorosa, el actor disfrutó de varias relaciones. Él mismo contó en su libro que quiso proponerle matrimonio a Lizzy Caplan, una de las estrellas de Mean Girls, aunque no tuvo el coraje para hacerlo. Sí llegó a comprometerse en 2020 con la agente literaria Molly Hurwitz, quien fue su última novia oficial, aunque en 2021 la relación llegó a su fin.

Tras conocerse la muerte del actor, su ex recurrió a Instagram para compartir un conmovedor homenaje. “Le encantaría que el mundo hablara de lo talentoso que era y realmente tenía mucho talento”, dijo Hurwitz, de 32 años, en una larga dedicatoria que también generó polémica.

“A medida que se acercaba el reencuentro de Friends, volvimos a ver el programa juntos”, expresó la agente literaria, quien a continuación recordó cuál había sido la reacción de su ex al verse de nuevo en pantalla. “¡Era tan bueno! ¿Ves lo que hice?’”, contó que dijo Perry en ese momento. “Rebobinamos y estudiamos escenas. Nuestro respeto y aprecio por el humor fue algo que nos conectó. Estar con él mientras redescubría su talento fue mágico”, apuntó ella.

Sin embargo, Hurwitz aseguró luego que “conocía a ese hombre de una manera muy diferente también”. “Aunque lo amaba más profundamente de lo que podía comprender, era complicado y me causó un dolor como nunca lo había sentido. Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry. Tengo tremenda gratitud por eso, por todo lo que aprendí de nuestra relación”.

Y para terminar con su mensaje hizo referencia a la batalla del actor contra el abuso de sustancias durante gran parte de su vida: “Matty, me siento aliviada de que estés en paz”.

En junio de 2021, Perry había contado a la revista People a través de su representante los motivos de su separación: “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”. Un año antes, tras su compromiso, describía a Hurwitz como “la mujer más grande sobre la faz del planeta”. La separación de la pareja se produjo después de que el actor fuera descubierto por usar una aplicación de citas y mantener un intercambio con una joven.

LA NACION

Temas Matthew Perry