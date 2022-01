La hijastra de Salma Hayek rompió el silencio sobre su relación con la actriz: “Es una diva y tiene una vida complicada”

Mathilde Pinault, la joven francesa de 21 años fruto del matrimonio de François-Henri Pinault y Dorothée Lepère, habló por primera vez sobre cómo es la relación que mantiene su madrastra, la actriz mexicana Salma Hayek, a quien describió como “una diva”. Recordemos que la actriz de Eternals, de 55 años, se casó con el empresario y magnate de la moda en 2009, y tuvieron una hija en común: Valentina Paloma.

En diálogo con la revista Vanity Fair, Mathilde habló en detalle acerca del vínculo que tiene con Hayek, no sin antes reconocer que no brinda entrevistas porque es una persona “muy tímida” que siente “miedo” frecuentemente. “Tuve una infancia privilegiada”, aseguró, aunque hizo una salvedad: “Pero no confundir lo que una familia puede ofrecerte con lo que una familia posee. La riqueza más importante que me han transmitido mi padre, mi madre, mis hermanos y también la nueva esposa de mi padre, Salma Hayek, es la apertura mental, una lección fundamental de curiosidad por la vida. Cada uno de ellos ha sido importantísimo”.

La joven, que se encuentra estudiando en París y quien es una apasionada de los caballos, contó cómo lograron formar una familia ensamblada con total naturalidad. “Mi padre nos ama de una manera muy sorprendente. Durante muchos años, quizá también por las muchas veces que estaba lejos por su trabajo, pensé que tenía que ser perfecta para que en todo momento estuviera orgulloso de mí. Luego descubrí que simplemente ser quien soy lo hacía sentirse orgulloso, éramos sencillamente nosotros, su familia. Ese amor tan puro, tan incondicional, me dejó sin palabras”, manifestó la joven.

En otro tramo de la entrevista hizo hincapié en lo que le inculcó su madre, Dorothée. “Ella me enseñó a aprender que todo me resbale como a los patos que, luego de mojarse, pueden volar sin problemas, me enseñó a no preocuparme demasiado por lo que la gente piense de mí”, remarcó. “Mis tres hermanos también [François, Agustin y Valentina], a pesar de ser muy diferentes entre ellos, me hicieron comprender la importancia de vivir el momento”, sumó.

Asimismo, Mathilde le dedicó unas palabras a Hayek, remarcando que tiene “una vida complicada” por su estatus de diva. “Le debo una gran enseñanza, porque me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana”, reveló y contó que la llama por telefóno “con frecuencia” cuando algo no le está saliendo como ella esperaba. “Ella tiene el poder de quitarles el peso a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar de a poco”, concluyó Pinault sobre la esposa de su padre, de quien no suele hablar debido a su notorio perfil bajo.

La lucha de Hayek contra el Covid: “Prefería morir en casa”

Salma Hayek habló de su dura experiencia con el coronavirus

El año pasado, la actriz de Frida le contó a la revista Variety que contrajo coronavirus al principio de la pandemia, en la primavera boreal de 2020, y que fue uno de los momentos más duros de su vida. “Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, relató Hayek. “Le dije: ‘No, gracias. Prefiero morir en casa”, agregó. Salma vive en una mansión londinense junto a Pinault y su hija, Valentina. De acuerdo a sus palabras, llegó a necesitar oxígeno y pasó siete semanas aislada en una de las habitaciones. Además, todavía tiene síntomas de Covid persistentes porque no pudo recuperar la energía que tenía antes de transitar la enfermedad.

Hayek junto a Mathilde y a su esposo en la premiere de La casa Gucci Getty Images

Por otro lado, la actriz se encuentra dedicada a visibilizar a los artistas latinos. “Estamos en un proceso de experimentación, de encontrar no solo nuestra identidad, sino también de tomar decisiones importantes que me preocupan, y de las que no tengo las respuestas. Cuando hablaba de la integración de los latinos en el universo, y que nos tuvieran en cuenta, me refería a eso, a la integración”, le manifestaba a este medio en una entrevista exclusiva.

Salma Hayek y su hija, Valentina Paloma Pinault Jordan Strauss - Invision

“Siento que en el esfuerzo por ser políticamente correctos, empiezan a aparecer más compartimentos, cuando yo lo que quería era que desaparecieran los límites de esos compartimentos, no que aparecieran más límites y empezaran a decir ‘colombianos aquí, argentinos aquí, chilenos aquí, españoles allá, brasileños al otro lado, y mexicanos acá’. Y digo que esto es raro para mí, no era lo que me imaginaba, o por lo que peleaba (...) Yo buscaba que nos vieran como ‘parte de’, no que nos fragmentaran más en las diferencias.”, remarcaba y añadía: “¿Nos unimos o nos separamos? Yo digo que nos unimos hasta la muerte”, expresó.