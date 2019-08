La increíble confesión de Nicolas Cage: "Fui en busca del Santo Grial"

El actor buscó el recipiente de Jesucristo por distintas localizaciones de Inglaterra y Estados Unidos

El actor estadounidense Nicolas Cage confesó en una entrevista con The New York Times que durante años se dedicó a la búsqueda del Santo Grial por distintas localizaciones de Inglaterra y Estados Unidos.

El intérprete, protagonista de reiteradas polémicas, se emprendió en una aventura con final infructuoso, que lo llevó a la conclusión de que el recipiente utilizado por Jesucristo es, en realidad, "la Tierra", según señaló.

"Pasé años en los que todo lo que hacía era meditar tres veces al día y leer libros de filosofía, sin beber nada", comenzó explicando y refiriéndose a sus problemas con el alcohol. "Ése fue el momento en el que casi fui, podría llamarlo, en búsqueda del Grial", dijo el actor, que se embarcó en una odisea similar a la que protagonizó en la película National Treasure.

"Una cosa llevó a la otra. Es como cuando hacés una biblioteca. Leés un libro, y hay una referencia a otro libro y entonces comprás ese libro y relacionás las referencias. Para mí, todo era: '¿Dónde está el Grial? ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo allá? ¿Es Glastonbury? ¿Existe?'", añadió.

La búsqueda lo condujo a explorar en diversos lugares: "Principalmente en Inglaterra, pero también en Estados Unidos. Lo que finalmente concluí es: '¿Qué es el Grial sino la Tierra misma?'".

Cage, de 55 años, también habló de la disparatada compra que realizó en 2007 de un cráneo de dinosaurio, en una subasta en la que también participó Leonardo DiCaprio.

"El cráneo de dinosaurio fue algo desafortunado, porque gasté 276 mil dólares en eso. Lo compré en una subasta legítima y descubrí que fue extraído ilegalmente de Mongolia y luego tuve que devolverlo. Debía entregarlo a su país, pero, ¿quién sabía? Además, nunca recuperé mi dinero. Entonces, eso apestó", dijo.

El actor también confesó que pasa la mayoría de su tiempo libre en casa viendo películas y leyendo libros, y que tiene una presencia nula en las redes sociales ya que quiere "tener el misterio de las viejas estrellas, preservadas en una enigmática aura". "Es difícil en estos tiempos", concluyó.

"En este punto de mi vida, prefiero no salir. No creo que pueda descomprimir nunca más, incluso en un karaoke. Es un hecho de la vida que tengo que aceptar. Prefiero dejar que mi trabajo y no mi vida personal hable por mí", aseguró. Cage se refirió así a los vídeos que aparecieron en abril de él cantando en un bar, semanas después de su matrimonio con Erika Koike en Las Vegas, que terminó en ruptura a los cuatro días.

"Soy una persona mejor cuando trabajo. Tengo una estructura, un lugar al que ir. No quiero quedarme sentado bebiendo y cometiendo errores en mi vida personal", apuntó.