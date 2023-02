La madre de Chano Charpentier contó cómo se dio la internación del músico: “Sigue en terapia intensiva y está intubado”

escuchar

Luego del hermetismo en torno a la salud del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, que se encuentra internado desde el viernes pasado en el Sanatorio Otamendi ubicado en el barrio porteño de Recoleta, la madre del cantante, Marina Charpentier, esta mañana habló con la prensa y contó cómo se dio la internación del músico: “Sigue en terapia intensiva y está intubado”.

Tras ser consultada con respecto a la nueva internación de su hijo por Radio Mitre, Charpentier se refirió a las críticas recibidas en redes sociales que indicaban una nueva recaída de su hijo en las drogas: ”No miro televisión porque estoy acá, pero me mandan video con lo que dicen en la tele y me duelen profundamente. Inventan cosas”.

“Para los que hablan sin saber, Chano nunca dejó su tratamiento, está permanentemente haciendo terapias de grupo e individuales, ve al psiquiatra cada 15 días. Le hacen un test de orina, como un Evatest, para ver si está limpio, de todo desde alcohol, marihuana, cocaína”, dijo y agregó: “Hasta hace unos días siempre dio negativo, mi hijo estaba limpio y estaba bien”.

Al referirse al estado anímico del cantante aseguró: “Por circunstancias de su intimidad empezó a estar triste, habló por teléfono conmigo“. Y agregó que “una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que no esté igual de sensible. Él ha contado su enfermedad. Para personas como él, a veces la vida es muy difícil”.

Además, la madre de Chano reveló cómo se dio la nueva internación del músico. “Dos días antes de la internación, él estaba en su casa trabajando y ensayando, haciendo lo que más le gusta que es su trabajo”, dijo la mujer. Luego acotó que su hijo “estaba con una chica, se sintió mal y ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en ambulancia y fue directo a terapia intensiva”.

Respecto de los motivos por los cuales debieron tomar la decisión de internar al exvocalista de Tan Biónica, aseguró desconocer los motivos y que eso lo sabrán cuando él “despierte”.

