La madre de Locho, sobre el destrato a su hijo: “Es lindo, inteligente, simpático; es una amenaza para cualquiera”

Sin dudas, el ingreso de Lucas “Locho” Loccisano a El Hotel de los Famosos cambió el juego por completo. No solo dentro del reality y entre sus participantes sino también afuera, donde se generó una fuerte rivalidad entre los seguidores de ambos bandos. Esta mañana, su mamá Mónica Meroni rompió el silencio y habló de todo: el destrato recibido, las andanzas de su hijo dentro de la competencia y su relación con Majo Martino.

“Él terminó su trabajo (el locutor estaba en La ruleta de tus sueños junto a Pamela David) y apareció la oportunidad de entrar en el hotel. A él le encantan los medios, sueña con hacer feliz a la gente desde el humor, lo artístico, la animación”, comentó la mujer desde el móvil de Socios del espectáculo.

Respecto a sus actitudes (muchas de las cuales molestaron a sus contrincantes) dentro del juego, Meroni hizo un mea culpa: “Nosotros somos muy relajados en la convivencia y nunca somos malintencionados. Tal vez no fui tan estricta en algunos límites. Él es una excelente persona, pero por ahí, en casa, que yo sea más relajada influyó en la convivencia”.

Sobre la polémica que generó su llegada al reality, opinó: “Es lindo, inteligente, simpático; es una amenaza para cualquiera . Encima caía sobre él el peso de venir de Combate y eso se tornó una amenaza para el resto. Al no estar guionado, apareció lo que son realmente. Así es Locho, cualquiera que lo conoce sabe que es así desde chiquito. Él no es políticamente correcto, apareció con sus creencias, con sus miedos, es transparente aunque no quede elegante”.

“Él no es una amenaza para nadie, es la persona más buena del mundo. Hasta el odio lo enfrenta con amor. Me refiero a que los otros podrían llegar a considerarlo así por problemas de autoestima”, agregó Meroni explicando sus dichos ante cualquier posible malentendido.

Respecto a la supuesta sanción que la producción del programa le iba a poner por haber hablado con medios de otros canales cuando tenía que guardar aislamiento, explicó: “No creo. La producción es excelente. Apenas tuvimos contacto con otra cámara, Locho se comunicó y aclaró todo. Él es muy profesional. Locho me fue a buscar algo al garaje de casa y lo interceptaron personas de otro canal. En otro momento, pasó lo mismo mientras yo estaba despidiendo un paciente. Fue una emboscada. Apenas pasó esto, él habló inmediatamente con la producción. La producción es divina, no lo va a castigar”.

Minutos después, la mamá del locutor hizo un balance sobre su participación en El hotel de los famosos. “Ayer me reía muchísimo. Soy mamá, espectadora y su fan también. Vivir con él es divertidísimo, a veces te saca un poquito como cuando lo llamás a comer y está haciendo algo”, confesó, entre risas.

“¿Te gusta Majo como nuera?”, preguntó uno de los integrantes del ciclo de eltrece. “Me parece divina. La conocí cuando íbamos al hotel, es una chica amorosa pero no sé si entró en ejercicio, no sé nada”, advirtió. “Si lo hicieron (respecto de su intimidad), no me lo van a notificar. Locho es muy cariñoso y Majo también”, agregó.