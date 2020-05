La modelo deberá pagar una multa de 90.000 dólares por haber promocionado en sus redes sociales el exclusivo festival que terminó siendo un completo fraude Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 15:01

Kendall Jenner deberá pagar una multa de 90.000 dólares por haber promocionado en sus redes sociales el fallido Fyre Festival hace tres años . Recordemos que se trató de un supuesto evento musical de lujo que tendría lugar en abril de 2017, pero nunca se celebró . En aquél momento era difícil imaginar que la gran fiesta que tendría su sede en el paradisíaco destino de Las Bahamas terminaría siendo una pesadilla.

La influencer y súpermodelo hizo un posteo de Instagram en vísperas de la fecha del festival y fue esta "promoción vrtual" lo que le valió una demanda de un grupo afectado por la estafa que resultó el evento . Jenner recibió 250.000 dólares por aquella publicación, y por eso le exigieron una retribución económica argumentando que formó parte del fraude de manera indirecta.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians se defendió de las críticas en una entrevista con The New York Times en 2019: "La gente te contacta, ya sea para promocionar o ayudar o lo que sea, y nunca sabes cómo van a pasar estas cosas, resulta que a veces es un riesgo ". Y agregó: "Definitivamente investigo todo lo que puedo, pero a veces no hay mucha investigación que puedas hacer porque es una marca inicial y tienes que tener fe en ella y esperar que funcione de la forma en que la gente dice que lo hará".

El caótico festival que no fue

Miles de jóvenes de alto poder adquisitivo pagaron miles de dólares en concepto de entradas y de dinero por el hospedaje y la comida, ya que se les aseguró que no podrían manejar efectivo en el exclusivo resort. El Fyre Festival fue anunciado como un "momento cultural creado a partir de una mezcla de música, arte y comida" y consistía en dos fines de semana en una isla privada de las Bahamas, con potentes grupos musicales, camping de lujo, el catering del estelar Stephen Starr (dueños de prestigiosos restaurantes y ganador de varios premios), y paseos en yate.

Tal como se muestra en el documental Fyre: la fiesta más exclusiva que jamás sucedió , que se puede ver en Netflix , cuando llegó el gran día hubo fuertes lluvias y la escasa infraestructura que habían montado en el lugar se mojó por completo. Este era sólo el comienzo de la sucesión de hechos fatídicos: lo que supuestamente serían habitaciones de lujo, eran poco más que carpas en pisos de tierra con colchones empapados por la lluvia, y la comida gourmet -que ni siquiera era suficiente para todos- había sido reemplazada por sándwiches de queso en bandejas plásticas.

El festival se pospuso pero nunca llegó a concretarse, y según relatan los asistentes quedaron incomunicados sin señal en sus celulares, alejados de cualquier resort cercano y sin dinero en efectivo. Al día siguiente quisieron volver a sus casas pero quedaron varados por problemas en el aeropuerto. Después de varias horas sin saber cómo se resolvería la situación, pudieron regresar.

El creador del festival, Billy McFarland , actualmente cumple una pena de prisión de 6 años después de declararse culpable de fraude electrónico . También se le ordenó pagar los 26 millones de dólares por defraudar a los inversores.