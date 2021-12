La nueva mañana de eltrece: el regreso de El Zorro y el pase que podría cambiar el mapa de los programas de espectáculos

Desde el lunes 3 de enero y hasta marzo, etrece cubrirá el espacio que deja Los ángeles de la mañana con una extensión de Nosotros a la mañana y un clásico inoxidable: El Zorro.

El próximo viernes 31 de diciembre, y luego de 6 temporadas llega el último programa de Los ángeles a la mañana , por decisión de su conductor y la productora Mandarina tras no llegar a un acuerdo de continuidad con eltrece. Es por esta razón que el canal modificará sus mañanas a partir del 3 de enero, entre las 9.30 y las 13.

Nosotros a la mañana se extenderá treinta minutos. El info-magazine que conducen Joaquín “El Pollo” Álvarez y Sandra Borghi irá de 9.30 a 11.30. Luego se producirá el retorno de “El Zorro”, que estará al aire entre las 11.30 y las 13.

La idea es que una vez que pasen los meses de verano un nuevo programa de espectáculos complete el prime time matutino, en el lugar que deja vacante LAM. Según pudo saber LA NACION, las autoridades de eltrece pensaron en la dupla que integran Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Los conductores de Intrusos estarían evaluando la posibilidad de dejar América a fines de enero y de aceptar el desafío a partir de marzo del próximo año.

Crónica de un regreso anunciado

La ficción que Guy Williams, Henry Calvin y Gene Sheldon protagonizaron entre 1957 y 1961 volverá a la pantalla de eltrece. La serie se ha convertido en el clásico caso de “éxito inoxidable” a través de una sucesión de aventuras que no pierden frescura, y también en un perfecto comodín para los “baches” que surgen en las grillas de programación.

“No hay dudas de que la serie ha sido la gran experiencia de mi vida, pero el Zorro es un papel que amo y odio. No fue para lo que me preparé como actor. No me asusta que me encasillen con él porque me ha traído muchísimo placer y muchas alegrías. Además no puedo negarlo, tener un papel tan icónico también paga las cuentas”, asumió Williams alguna vez, al ser consultado sobre el costado negativo de quedar por siempre prendado a un personaje tan popular.