La pequeña hija de Alec e Hilaria Baldwin sufrió un accidente doméstico: “Esa llamada que te hunde el corazón”

Hilaria y Alec Baldwin vienen enfrentando situaciones duras en los últimos años. La más resonante, sin dudas, fue la muerte de Halyna Hutchins en el set del western Rust. La directora de fotografía falleció como consecuencia de un disparo accidental de Baldwin, productor, coguionista y protagonista del film, hecho trágico que continúa bajo investigación. Por otro lado, el matrimonio sufrió recientemente la pérdida de la madre del actor y, según dichos de Hilaria, padecen una “tortura psicológica” por parte de enemigos del actor.

La acumulación de episodios fortaleció el vínculo de la pareja, pero también los dejó muy sensibles al momento de lidiar con nuevas situaciones complejas. Así lo expresó Hilaria en un reciente posteo de Instagram, donde contó que su hija de un año, María Lucía, había sufrido un accidente doméstico que la aterró por completo . La niña es parte del gran clan Baldwin, hermana de Carmen Gabriela (9 años), Rafael Thomas (7), Leonardo (6), Romeo Alejandro David (4), Eduardo Pau Lucas (2) y la recién llegada Ilaria Catalina Irena, de apenas dos meses. Mientras Hilaria permanecía fuera de su casa con cuatro de sus hijos, la pequeña se golpeó el rostro con la pata de una mesa y le quedó un ojo morado y una herida arriba del párpado producto de ese accidente doméstico. En la publicación de Instagram, Hilaria mostró el rostro de su hija en primer plano y aseguró que, cuando la llamaron para contarle lo acontecido, se le “hundió el corazón” .

“Van a ver este ojo morado durante un tiempo y, con suerte, menos goteo nasal... Uf, esta época del año”, comenzó en su posteo, para luego explicar lo sucedido. “Salí con mis cuatro mayores y recibí ese horrible llamado que hace que el corazón se te hunda, diciéndome que ‘Marilú' se había caído y se había golpeado la cara con la pata de una mesa de metal”, contó Hilaria. Para llevar tranquilidad a sus seguidores, explicó que la pequeña se encuentra bien pero que el hecho “fue aterrador” y que llevará un tiempo sanar las heridas. La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo para la niña, quien deberá aguardar a que su ojo derecho vuelva a la normalidad.

El clan Baldwin, fuente de apoyo y afecto

Alec e Hilaria Baldwin, en una foto familiar mientras salen a pedir dulces con sus hijos en Halloween en la Ciudad de Nueva York Mega/The Grosby Group

En cuanto a la numerosa familia, Alec Baldwin remarcó en múltiples oportunidades que sobrevivió a la “tormenta” del accidente en el rodaje y la polémica suscitada gracias a que su esposa y sus pequeños no le soltaron nunca la mano, aun en los momentos más álgidos de la tragedia, como la difusión del informe del FBI que confirmó que el arma utilizada en el rodaje de Rust se disparó desde sus propias manos. En ese contexto, Alec e Hilaria le dieron la bienvenida a la más pequeña del clan y realizaron un tierno posteo en redes. “Nuestra primera foto con los Baldwin más pequeños. El equipo de ensueño Baldwinito”, escribió la mamá.

La fotografía de Alec Baldwin e Hilaria Thomas con sus siete hijos @hilariabaldwin/Instagram

Al poco tiempo del nacimiento de Ilaria Catalina, compartió una foto de la pequeña y le escribió un mensaje a la menor de la familia: “Estamos agotados, tratando de hacer malabares con esta transición... Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos, tratando de estar lo más presentes y activos posibles, mientras también busco tener compasión por mi cuerpo que acaba de tener un bebé. Es un equilibrio duro y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no le estoy dando lo suficiente a todos mis hijos ”.

En cuanto a las novedades en la investigación por acontecido en el rodaje de Rust, dos semanas atrás Baldwin responsabilizó directamente del hecho a cuatro integrantes del equipo de filmación. Los acusados por Baldwin en la contrademanda que el actor presentó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles son la armera Hannah Gutiérrez-Reed, el primer asistente de dirección David Halls, la responsable del departamento de utilería Sarah Zachry y el proveedor de armas Seth Kenney. En su presentación, el actor dejó asentado que confiaba en estas cuatro personas para cumplir con su trabajo y que Hutchins falleció como resultado del comportamiento negligente de todos ellos, añadiendo que la tragedia le provocó “un gran dolor” y un enorme “costo emocional, físico y financiero”.

Alec Baldwin, Dave Halls y otros discuten sobre las armas involucradas en el rodaje de Rust

Hutchins falleció en pleno rodaje el 21 de octubre de 2021 durante el ensayo de una escena en el Bonanza Creek Ranch, un espacio armado para el rodaje de películas del Oeste en proximidades de Santa Fe, Nuevo México. Baldwin estaba manipulando un revólver Colt 45 y en un momento tiró del percutor hacia atrás para luego soltarlo, lo que provocó que el arma accidentalmente se disparara. El proyectil impactó sobre el cuerpo de Hutchins y luego en el hombro del director del film, Joel Souza, quien se recuperó días después.

