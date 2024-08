La reacción de Brad Pitt tras el accidente de su hijo Pax, con quien se encuentra distanciado: “Todavía se preocupa mucho por él”

Escuchar

El 29 de julio, Pax, uno de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, sufrió un accidente mientras andaba sin casco en su bicicleta eléctrica por las calles de Los Ángeles. Desde aquel momento, los medios estadounidenses se encargaron de informar sobre la recuperación del joven de 20 años, pero hasta el momento había una pregunta sin respuesta: ¿Logró esta situación acortar la distancia entre el actor de Troya y su familia?

El misterio se incrementó con el correr de los días, cuando el representante del actor se negó, una y otra vez, a brindar declaraciones o hacer algún tipo de comentario sobre el tema, a pesar de que varios medios le consultaron al respecto y quisieran saber si el actor tenía en sus planes visitar a su hijo en el hospital en el que se encontraba. Este jueves, People publicó un artículo que incluye el testimonio de una persona muy allegada a Pitt que decidió romper la cadena de silencio y dar una respuesta sobre el tema.

Angelina Jolie junto a Pax en abril de este año, en una salida familiar Backgrid/The Grosby Group

En aquel artículo, esa persona que prefirió que su nombre no trascendiera reveló: “ A pesar de que no ha tenido ningún contacto con Pax en años, su padre, pero todavía se preocupa mucho por él ”.

Tras el accidente, Pax debió ser hospitalizado. Según se informó en aquel momento, el hecho ocurrió por la tarde en Los Feliz Boulevard, en Los Ángeles, cuando la moto eléctrica en la que se trasladaba chocó contra la parte trasera de un auto. Un testigo ocular relató que tras el choque, el joven tenía “la boca llena de sangre”. Otra persona que estaba presente en el lugar, le dijo a TMZ que al comienzo pensaron que Pax había muerto, pero luego pudieron constatar que tenía signos vitales y llamaron inmediatamente a una ambulancia. Recién cuando llegaron los paramédicos retomó el conocimiento.

Una semana después de sufrir el accidente, Pax salió de terapia intensiva y fue trasladado a una habitación común dentro del hospital. “ A Pax le dieron el alta de terapia intensiva. Sufrió un trauma complejo y ahora comienza un largo camino de recuperación y fisioterapia para ponerse bien ”, informó una fuente a People.

Esa misma persona añadió que el joven y su madre —que estuvo a su lado mientras se recuperaba en terapia— “están profundamente agradecidos por la rápida y eficiente labor de los socorristas, y por la excepcional atención médica que recibió”. La actriz continúa junto a Pax, acompañada por el resto de sus hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. “Están todos muy unidos”, indicó la fuente.

Jolie y Pax son muy unidos y suelen compartir almuerzos y cenas en los lugares más exclusivos de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Jolie estaba “conmocionada y preocupada cuando recibió la llamada alertándola sobre el accidente”, dijo previamente una fuente a People, y agregó: “Sus hermanos están apoyándolo lo mejor que pueden. Él todavía se está recuperando. Está incómodo y necesitará más tratamientos. Aun así, tuvo mucha suerte. Podría haber sido mucho peor porque no llevaba casco ”.

Según informó Page Six, esta no es la primera vez que el joven se ve envuelto en accidentes con vehículos, tanto de dos como de cuatro ruedas. El medio aseguró que sus amigos están “preocupados” por él, ya que consideran que “está siendo imprudente”.

Pax nació en Vietnam y fue adoptado por Jolie y Pitt en 2008, cuando tenía tres años. Al momento de su adopción, los actores ya eran padres de Maddox, adoptado en Camboya; Zahara, adoptada en Etiopía; y Shiloh, la primera hija biológica que tuvieron juntos. Poco tiempo después, la pareja anunció que estaban esperando a los mellizos, Vivienne y Knox, que nacieron en Francia.

Desde el divorcio de sus padres, Pax se mantuvo alejado de Pitt. Incluso, fue el primero en hacer público su enojo para con el actor, dedicándole un controversial saludo por el día del padre hace algunos años: “¡Feliz día del padre a este imbécil de primera clase! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”.

“No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia”, agregó luego. “ Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno . Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró su descargo.

El descargo de Pax contra Brad Pitt en 2020 que muestra la relación de su hijo con el actor (Fuente: DailyMail)

El mensaje, que Pax le escribió al actor en la cuenta privada que usa de manera exclusiva con sus amigos y la gente de su entorno, estaba acompañado con una foto de Pitt con un premio Oscar. Como antecedente, cuatro años antes de esas palabras, los dos protagonizaron el escándalo donde el intérprete de Había una vez... en Hollywood fue denunciado por haber agredido en un jet privado a Jolie y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo sobre aquel episodio que Pitt supuestamente estaba borracho y que Maddox había defendido a su madre.

Jolie solicitó el divorcio en 2016, dos años después de casarse y luego de aquel escándalo, que terminó con parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles investigando lo sucedido. En un principio, la actriz asumió la custodia total de sus seis hijos, pero un nuevo acuerdo en 2021 les permitió pasar el 50 por ciento de su tiempo con Pitt. Sin embargo, la decisión fue revocada después de que trascendiera que el juez del caso tenía estrechas relaciones comerciales con el actor.

Una vieja postal familiar de los tiempos felices Grosby Group - XPO/The Grosby Group

La relación de Pitt con sus hijos volvió al centro de la escena cuando trascendió que Shiloh acudió a la Justicia apenas cumplió 18 años para quitarse de forma legal el apellido Pitt de su nombre legal. Antes, Zahara había decidido borrar el “Pitt” en su nombre durante su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College; allí se presentó como “Zahara Marley Jolie”.

En 2021, Us Weekly informó que Maddox tampoco usa Pitt como apellido en documentos que no son legales. “Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, algo que Angelina ha dicho que no apoya”, aseguró una fuente al medio. La última que se sumó a la idea fue Vivienne, quien en los créditos del musical The Outsider, donde fue parte del equipo de producción, aparece como “Vivienne Jolie”.

LA NACION