La salida en familia de Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith y su hijo Dylan para celebrar una fecha muy particular

Desde que comenzaron a salir, la historia de amor se escribió en cientos de páginas de revistas del corazón y ocupó la primera plana de los gossip shows del mundo. El galán que encontró a la mujer de su vida y lleva una rutina conservadora es toda una rareza para los buscadores de escándalos.

Se conocieron en 1994 y se casaron en 2001. Hace pocas horas, luego del cumpleaños de ella, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith salieron a cenar a un restaurante especializado en platos de origen italiano, en California. Junto a ellos estaba Dylan, el hijo modelo de carrera ascendente.

Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith llegan al restaurante italiano Toscana, en Brentwood, California Backgrid/The Grosby Group

Como siempre, el eterno James Bond lució elegantísimo, al igual que su hijo. Keely, por su parte, impactó con un vestido animal print que acompañó con zapatos de igual diseño y una cartera negra. Sobria en su maquillaje, la mujer se mostró sonriente y siempre dispuesta a dejarse ver en público con su esposo. Lejos de las histerias, el matrimonio no se escabulle ni lleva una vida secreta. La normalidad atravesó a la pareja desde siempre.

Pierce Brosnan y su hijo Dylan llegan al restaurante italiano Toscana, en Brentwood Backgrid/The Grosby Group

“Amo cada una de sus curvas” , dijo él hace un tiempo, dejando en claro que el cuerpo de su mujer no es un tema. Keely Shaye Smith no duda en vestirse con la ropa que desea y con los estampados que más le gustan, haciéndole frente a los parámetros de belleza y estilismo cada vez más caducos, aunque con resabios que no dejan de llamar la atención. Hoy, los cuerpos hegemónicos le están dejando paso a los cuerpos reales y a una belleza natural. Tal es el fenómeno que las casas de moda fabrican talles extra large y los lucen modelos acordes que reflejan a una amplia mayoría de mujeres, dejando atrás estereotipos irreales e imposibles.

Keely Shaye Smith, instantes antes de ingresar al restaurante italiano Backgrid/The Grosby Group

En esa línea, la periodista y exmodelo Keely Shaye Smith es tomada como un referente a seguir por millones de personas de todo el mundo que no dudan en escribirle a sus redes sociales ante la identificación que genera.

Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith conforman una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento internacional. El mensaje de él en las redes sociales volvió a confirmar el profundo vínculo que los une: ‘Feliz cumpleaños, querida @KeelyShayeBrosnan. Te amo cariño. Tantos años de amor, vida, trabajo y diversión. Adelante vamos”.

Días atrás, Dylan, de 25 y su hermano Paris, de 21, contaron que durante su infancia y parte de la adolescencia no estaban al tanto de la fama de papá Pierce y que creían que cuando alguien lo paraba en la calle era un amigo. “Cuando caminábamos por la calle de repente aparecía alguien para hablarle y como él es tan bueno, se quedaba mucho tiempo hablando, entonces yo creía que eran sus amigos”, comentó Dylan en una entrevista con GQ compartida con su hermano y su padre, en la que se incluyó una sesión fotográfica.

Por otro lado, Dylan contó que trata de evitar decir quién es su padre. “Intento no contarlo bajo ninguna circunstancia”, afirmó. Sin embargo, sus amigos más cercanos terminaron enterándose en las reuniones familiares. “Quedan en shock cuando lo ven”, acotó. De hecho, el propio Brosnan les aconsejó a sus hijos no abocarse a la actuación. “Es un trabajo muy duro. Llevás siempre una cruz. Estás todo el tiempo construyéndote y destruyéndote”, explicó el ex 007.

Al borde de cumplir treinta años juntos y tras haber pasado veinte de su casamiento, la pareja de Pierce y Keely es un ejemplo en el cambiante panorama romántico de Hollywood. “En el pasado, realmente la amaba por su persona, no solo por su belleza, y ahora la amo aún más porque es la madre de mis hijos”, confesó tiempo atrás el actor. “Estoy muy orgulloso de ella y siempre busco ser digno de su amor”, agregó.

Keely Shaye Smith es una reconocida periodista, productora y presentadora de televisión, además de modelo y actriz. Tiene diez años menos que Pierce, a quien conoció en 1994 en una playa de México. El amor rápidamente prosperó, a pesar de las dudas de él por volver a formar una pareja formal y desprenderse, en alguna medida, de la figura omnipresente de su mujer fallecida, Cassandra Harris, madre de su hijo, Sean, y también de Charlotte y Christopher, fruto de una relación anterior y a quienes Brosnan terminaría adoptando.

Keely logró arrebatarle los fantasmas del pasado y dibujarle una esperanza. “Me devolvió a la vida”, dijo él. El 4 de agosto de 2001, una década después de la muerte de Harris, Pierce y Keely contrajeron enlace en la Abadía de Ballintubber, en Irlanda. El pintoresco templo cobijó una ceremonia muy cálida y bendecida por los amigos de la pareja. Juntos tuvieron a Dylan Thomas y a Paris Beckett.