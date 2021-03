La “traición” que volvió a enfrentar a Evelyn Von Brocke con las panelistas de Los ángeles de la mañana

“Vos cuando tenés un conflicto podés hacer una mediación, podés hablar, charlar, pero cuando hay una mala intención, cuando hay ‘caca’, entonces no podés negociar nada. Yanina (Latorre) es una mala persona, lo hizo con mi familia. No se puede catalogar a una persona de buena o mala, pero hay malas intenciones, hay traiciones” lanzó Evelyn Von Brocke en Intrusos sobre su paso por Los ángeles de la mañana.

La enemistad entre la periodista y la “angelita” data de hace tiempo, cuando trabajaban juntas en el ciclo de eltrece y tuvieron varias discusiones al aire. “Lo de la hija fue en 2013 (Latorre le dijo ‘boba’ a la hija que Von Brocke tiene con Doman). Estamos en 2021. Ya pedí disculpas, me equivoqué. ¿Que querés que haga, que me cuelgue del Obelisco? Ella lo trae para victimizarse porque la de la mala intención es ella. Habría que plantearse por qué ella dura tan poco en los programas”, señaló Yanina Latorre esta mañana en el programa.

La periodista recordó su paso por LAM y sus excompañeras reaccionaron

Luego Latorre recordó un episodio que ocurrió en el ciclo y que detonó la furia de todas las “angelitas” contra la panelista de América. “Yo todos los días desde hace diez años saludo en mi cuenta de Twitter con un ‘buen día rufianes’. El día que muere Natacha Jaitt, por respeto, hice un mini descargo mandándole un beso a los hijos y la gente me empezó a bardear por haber puesto lo de rufianes. Y ella al aire me cuestionó por eso”, contó la mujer de Latorre.

A pesar de la mala relación que mantiene con su compañera de panel, Andrea Taboada interrumpió el discurso de Yanina para defenderla: “Evelyn estaba conduciendo ese día porque Ángel estaba de vacaciones y cuando te dice a vos: ‘¿por qué pusiste rufianes?’ la primera que salté fui yo. Dije: esto es una traición. Hacía un minuto nos habían pedido desde producción que no nos desubiquemos con un tema tan delicado y ella lo dijo”, reveló la periodista.

Enseguida, Mariana Brey tomó la palabra y recordó cómo fue trabajar con Von Brocke esos meses. “Eso resume lo que era todos los días laburar con una persona así. Yo no la quise, ni la quiero. Demostró que no tuvo buenos comportamientos y que lo que le rinde es el show mediático. No es una persona de confiar, quedó claro que te podía traicionar al aire”, indicó y luego contó qué sucedió ese día en el corte: “No queríamos volver. Fuimos al corte, nos levantamos y nos solidarizamos con Yanina. Fue una traidora”.

“Tampoco hace nada para que te le fumes, miente, la invitas a un cumpleaños y no va. Ella se cuelga sino pasa sin pena ni gloria por todos lados. Vayan a preguntar a Cortá por Lozano como era, tenían un chat paralelo sin ella”, agregó Latorre. Sin embargo, el conductor del ciclo la interrumpió para leer un mensaje que le acababa de llegar de la protagonista en cuestión. “Querido Ángel, algún día contare lo que paso en la pausa cuando estabas de viaje y lo que ella (en referencia a Jaitt) me conto en vida”, expresó De Brito.

Mientras las panelistas recordaban nuevamente lo que sucedió en ese programa, el periodista siguió con el testimonio de la ex de Fabián Doman. “Por otro lado, me he llevado bien con todos mis conductores y te incluyo por la buena onda que me tiraste en el verano para reemplazarla (al parecer la periodista fue tentada por De Brito para ocupar el sillón de Latorre durante sus vacaciones). He estado en todos los canales y con todos los prestigiosos conductores, me falta Lanata. Lo importante es lo que vos opines”, concluyó restándole importancia a las mujeres de LAM.

