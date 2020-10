La tristeza de Courteney Cox por no ver a su novio, Johnny McDaid, desde que comenzó la cuarentena Crédito: Instagram

El coronavirus dividió al mundo entero, impidiendo los reencuentros entre personas a lo largo y ancho del planeta. Las fronteras cerradas han sido un desafío para miles de parejas que viven en distintos países, como el caso de Courteney Cox y su novio, Johnny McDaid, quienes no se ven desde marzo.

"Digamos que ya van 150 días, de los cuales me he dedicado a cocinar 145, y no he visto a John durante todo ese tiempo", dijo durante una entrevista con Foy Vance para el podcast The Vinyl Supper. "Él se fue el día después de que el país se cerrara por completo, o al menos el día después de que California cerrara porque creo que Nueva York lo hizo más tarde".

Debido a que el guitarrista se encuentra en Europa, y a que Estados Unidos no permite el ingreso de personas que provengan de dicho continente y viceversa, los artistas no logran verse. "Tengo a dos amigos que se vinieron a pasar la cuarentena conmigo, lo cual es genial porque si no puedo estar con John, no quiero estar a solas con mi hija Coco. Soy un poco cobarde", agregó poniéndole humor a la situación.

Mientras espera que alguno de los dos pueda viajar para el gran reencuentro, la ex chica Friends busca pasarla lo mejor posible y añora los viejos momentos. "Los domingos son diferentes, extraño la parte musical de todo, entre muchas otras cosas. A pesar de todo la gente ya empieza a especular, 'bien, si todos han estado en cuarentena significa que estamos seguros', y vienen para disfrutar de la playa. Entonces no estoy tan sola en lo que respecta a ver otras personas, especialmente los fines de semana".

"Se suponía que él iría a Suiza a componer, pero tuvo que pasar primero por Inglaterra y de repente se estableció la cuarentena", le había contado Cox a Ellen DeGeneres hace unos meses. "No lo he visto por mucho tiempo y por momentos uno no es consciente de eso, porque hablamos mucho por videollamada, pero de repente estos días pensaba en cuanto lo extraño. Ya sabés, el contacto físico, el tenerlo acá. Ha sido muy difícil, nunca habíamos pasado tanto tiempo sin vernos".

Courteney y Johnny comenzaron su relación en 2013 y desde ese entonces no se esconden de los ojos de los paparazzi, quienes suelen retratarlos juntos cada vez que salen en público.

