La verdad detrás de la cita de Jennifer Aniston y Pedro Pascal: “Una divertida cena con martini”

El fin de semana, Jennifer Aniston y Pedro Pascal se encontraron en un bar de Hollywood y disfrutaron de una larga velada juntos. La cita, de inmediato, generó un sinfín de especulaciones: ¿Son más que amigos? ¿Hay amor entre la estrella de Friends y el protagonista de The Last of Us? La fantasía de una nueva y glamorosa pareja de celebridades duró poco: el propio actor de origen chileno se encargó de revelar los verdaderos motivos de la salida.

Aniston y Pascal fueron fotografiados el sábado por la noche mientras salían del Tower Bar del Hotel Sunset Tower. En las imágenes se los puede ver a pura charla en el área de valet parking. La buena onda entre ellos es clara: luego de la velada, compartieron risas y gestos cómplices antes de despedirse. Los actores, además, optaron por un look informal: Aniston llevó un chaleco de cuero sobre una camiseta blanca, jeans y botas. Pascal, por su parte, también optó por un jean, pero lo combinó con una campera de cuero y mocasines.

El sábado por la noche, Pedro Pascal y Jennifer Aniston compartieron cita. Ambos llegaron por separado poco después de las 20 y se marcharon por separado a las 23.30. Antes de despedirse, estuvieron conversando durante unos cinco minutos en el área del valet Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Aniston, de 56 años, y Pedro Pascal, de 49, despertaron rumores de romance luego del encuentro Backgrid/The Grosby Group

La secuencia que protagonizaron las estrellas de Hollywood de inmediato dieron la vuelta al mundo y las reacciones del público fueron de lo más variadas: mientras que muchos apostaron por una nueva pareja dentro de la industria, otros aseguraron que se trató de un encuentro relacionado con algún proyecto laboral. Las versiones sobre una posible participación especial de Pascal en The Morning Show, la serie que Aniston comparte con Reese Witherspoon, reforzaron esa idea.

Esta no es la primera vez que la chispa entre Aniston y Pascal queda en evidencia. En la alfombra roja de los Critics Choice Awards de 2024, la actriz suspiró ante la cámara cuando el chileno la tomó de la mano. Este gesto sucedió minutos antes de que ella y Witherspoon lo invitaran a participar del ciclo de Apple TV+. “¿Querés participar?”, le preguntó Aniston mientras su compañera advertía que tenía un “papel realmente bueno” para él. “¿Acostarme con todas en la serie? Me apunto. Esperaré noticias de mis agentes. Haz un borrador. Envíame un guion. O simplemente preséntamelo en la sala”, bromeó Pascal ansioso por trabajar con ellas. “Es como la vida real”, agregó Aniston con tono pícaro.

La verdad detrás de la cita

Pedro Pascal fue quien puso fin a los rumores Evan Agostini - Invision

En esta oportunidad, fue Pascal quien se encargó de desmentir los rumores de romance. “Jennifer y yo somos muy buenos amigos”, declaró el actor a Entertainment Tonight ayer por la noche durante el estreno de la segunda temporada de su serie. “Pude cenar con ella el sábado; fue una divertida cena con martini”, aclaró.

Sin perder el humor, Pascal, de 49 años, bromeó diciendo que los titulares sobre su salida se debían en gran medida a la fama de Aniston, de 56 años, más que a la suya propia. “Ese es su estrellato”, dijo con una sonrisa y agregó: “¡Simplemente, lo estoy disfrutando!”. Un rato después, en su charla con el cronista de E! News, volvió a hablar del tema: explicó que con Aniston no mantienen una relación amorosa y que simplemente “cenaron con amigos en común”. “Sucede”, dijo sobre las especulaciones sobre la relación.

La palabra de Pascal llegó luego de que una fuente cercana le asegurara al portal PageSix que no hay ningún romance entre ellos. “Se respetan mutuamente como artistas”, pero la naturaleza de su relación es “estrictamente platónica”.

El encuentro del sábado a la noche sucedió semanas después de que el exmarido de Jennifer Aniston, Justin Theroux, se casara con su prometida, Nicole Brydon Bloom, en Tulum, México. Al parecer, la boda tuvo lugar a principios de este mes después de más de un año de noviazgo. De hecho, el entorno de la actriz asegura que la noticia habría tomado por sorpresa a Aniston, quien no tenía idea de que su ex planeaba formalizar su relación. El actor de The Leftovers fue la última pareja oficial de ella.

En el caso de Pascal, el actor resguarda celosamente su vida privada, aunque se lo ha vinculado con actrices como Maria Dizzia (Orange is the New Black), Lena Headey (Game of Thrones) y Robin Tunney (The Mentalist).

LA NACION