De Adele a Scarlett Johansson: famosas que decidieron mantener ocultos sus embarazos

Si bien muchas estrellas optan por anunciar sus embarazos en las redes cuando transcurre un tiempo prudencial, muchas otras celebridades de Hollywood prefieren mantener su vida privada separada por completo de sus compromisos profesionales. Por lo tanto, cuando estas figuras se convirtieron en madres, no solo sorprendieron a los medios sino también a sus fanáticos que se enteraron de las buenas nuevas de manera casi fortuita.

En esta nota, cinco famosas que decidieron no hablar de sus embarazos:

*Scarlett Johansson

Scarlett Johansson y Colin Jost, flamantes papás

Scarlett Johansson y su marido, el comediante de Saturday Night Live Colin Jost, le dieron la bienvenida a su primer hijo en común el mes pasado. La pareja decidió preservar la noticia durante un tiempo, tanto es así que la representante de Johansson, Marcel Pariseau, fue la encargada de confirmar la noticia a la revista People. Posteriormente, Jost hizo un posteo breve en Instagram para evitar especulaciones o constantes preguntas. “Ok, ok... tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos mucho. Se agradece mucho la privacidad. Para cualquier consulta por favor contacten a nuestro publicista”, escribió con ironía. Cosmo es el primer hijo de Jost. Scarlett también es madre de la pequeña Rose Dorothy, de seis años, fruto de su matrimonio con Romain Dauriac.

La noticia de que la actriz estaba embarazada comenzó a circular en julio, pero ninguna de las partes se pronunció al respecto. De hecho, Johansson habría evitado algunos eventos promocionales del film Black Widow para permanecer tranquila en su hogar junto a Jost, con quien se casó en octubre de 2020 en una ceremonia privada.

*Alicia Vikander

Alicia Vikander y Michael Fassbender con su hijo en Ibiza G3/The Grosby Group

A fines de agosto, Alicia Vikander y su marido, el actor Michael Fassbender, sorprendieron al mostrarse en Ibiza junto a su hijo, dado que nunca habían anunciado el embarazo de la actriz ganadora del Oscar. De todos modos, la reaparición es consecuente con cómo la pareja transitó su relación desde sus inicios. Ambos se conocieron en una fiesta en el Festival de Cine de Toronto y comenzaron su vínculo durante el rodaje del drama de Derek Cianfrance, La luz entre los océanos, en 2016. Un año después, trascendió que Vikander y Fassbender se habían casado en una ceremonia que lograron mantener lejos de los flashes. Por lo tanto, no sorprendió que fueran vistos con su niño durante sus vacaciones en la isla pitiusa, dado que jamás comunican nada personal a los medios.

La pareja se casó en 2017 y no hubo medio que pudiera captar el evento G3/The Grosby Group

Vikander y Fassbender viven en un dúplex ubicado en Alfama, Lisboa, donde mantienen una vida completamente alejada de Hollywood.

*Rooney Mara

Rooney Mara, a la salida de la casa de unos amigos, tomando la manta para su bebé GROSBY GROUP

Tanto Joaquin Phoenix como Rooney Mara, mucho antes de conocerse, no eran parte de las celebridades que se mostraban por fuera de las ruedas de prensa de sus respectivos trabajos. Si bien cuando se conocieron levantaron un poco su perfil -especialmente cuando se mostraron juntos en el Festival de Cannes de 2017 y cuando Phoenix ganó el Oscar en 2020, ceremonia en la que estuvo acompañado por su pareja-, cuando se confirmó el embarazo de Mara, la pareja habló muy poco al respecto. La noticia la confirmó el sitio Page Six, de acuerdo a la información que le dio una fuente cercana a la pareja. River Phoenix, nombre elegido en homenaje al fallecido hermano de Joaquin, uno de los actores más prometedores de su generación, nació en septiembre del año pasado.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara fueron padres en septiembre del año pasado, el niño se llama River Phoenix Agencias

La noticia la anunció el director Victor Kossakovsky en el Festival de Cine de Zúrich 2020, después de la proyección de la película Gunda, de la que Joaquin es productor ejecutivo. “Por cierto, acaba de tener un bebé... Un hermoso hijo llamado River”, dijo.

*Adele

Adele, embarazada, en el año 2012 Grosby Group - The Grosby Group

Adele fue mamá de Angelo, fruto de su relación con su expareja, Simon Konecki, el 19 de octubre de 2012. Previamente, la exitosa cantante prefirió mantener su embarazo por fuera de la prensa, y en tan solo algunas imágenes se la podía ver en la dulce espera. Ella, por su parte, jamás lo contó. En 2016 tomó la decisión de hablar sobre cómo sufrió una depresión postparto. “Mi conocimiento del postparto es que no deseas estar con tu hijo, que estás preocupada de que puedas hacerle daño; te preocupa el no estar haciendo un buen trabajo. Pero yo estaba obsesionada con mi hijo. Me sentía muy insuficiente; sentía como que había tomado la peor decisión de mi vida”, declaró en una entrevista con la revista Vanity Fair.

“Creo que lo más difícil es no tener un hijo; mis amigas y yo nos sentimos presionadas para ser madres, porque es lo que los adultos hacen. Amo a mi hijo más que a nada en el mundo, pero a diario si tuviera uno o dos minutos, desearía hacer lo que se me da la gana cuando se me da la gana”, contaba por entonces la intérprete, quien incluso le hizo un juicio a una revista que le sacó una foto junto a Angelo, ya que con Konecki acordaron no exponerlo ante la prensa.

*Amanda Seyfried

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski le dieron la bienvenida a su segundo hijo el año pasado GROSBY GROUP

La actriz de Mank también es partidaria de no hacer pública su vida personal, aunque es más flexible en las redes, donde ocasionalmente se muestra junto a su familia. Seyfried le dio la bienvenida a su segundo hijo junto a su pareja, Thomas Sadoski, en septiembre del año pasado. De esta forma, sin haber anunciado su embarazo, la actriz revelaba la noticia. “Desde el nacimiento de nuestra hija tres años atrás, nuestro compromiso con los niños inocentes que son afectados tan brutalmente por los conflictos y las guerras ha sido una fuerza conductora en nuestras vidas. Con el nacimiento de nuestro hijo, el trabajo de INARA y War Child se ha convertido en nuestro norte”, rezaba el comunicado.

Seyfried también es mamá de Nina, y se casó con Sadoski en 2017 cuando cursaba el noveno mes de embarazo. En su cuenta de Instagram postea esporádicamente sobre sus pequeños, pero sin mostrar sus rostros.

LA NACION