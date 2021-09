Luisana Lopilato regresará a la Argentina después de dos años: el motivo de su viaje

Luisana Lopilato regresará a la Argentina luego de no pisar su país natal por más de dos años, el mayor tiempo que estuvo sin venir. La actriz planea su inminente viaje por motivos laborales: el rodaje de Pipa, una de las grandes apuestas del cine argentino que Netflix anunció en el marco de la celebración de sus 10 años.

Pipa es la tercera parte de la saga que comenzó en 2018 con Perdida y que continuó en 2020 con La corazonada, nada menos que el primer largometraje argentino producido para la plataforma de streaming.

Según pudo saber LA NACION, el film en el que la actriz volverá a ponerse en la piel de la policía Manuela “Pipa” Pelari tendrá nuevamente detrás de cámara al director Alejandro Montiel. Lopilato estará acompañada por Fernán Mirás y por la actriz chilena Paula García. El rodaje se llevará a cabo en Salta y Jujuy y, en cuanto a si Luisana estará acompañada por su familia en este viaje [su esposo Michael Bublé y sus hijos, Elías, Noah y Vida], todavía falta la confirmación. De acuerdo con lo comunicado a este medio, “todavía no está claro si viene su familia”, pero no se descarta que “en algún momento de la estadía vayan a acompañarla”. Lopilato tiene pautado un rodaje de dos meses y medio.

La historia de Pipa

La última vez que vimos a la policía, personaje concebido por la periodista y escritora Florencia Etcheves para sus novelas Cornelia y La virgen en tus ojos, la encontramos intentando resolver el crimen de Gloriana Márquez (Delfina Chaves). Cuando su mejor amiga, Minerva del Valle (Maite Lanata), asegura haber sido la autora, se genera un desconcierto generalizado entre los investigadores que intuyen que hay algo detrás de esa confesión. Pelari, quien siempre está un paso por delante del resto con su aguda y atenta mirada, comenzará a atar los cabos sueltos.

“Pipa, mi personaje, recibe su primera oportunidad para poder destacarse como policía. Ella no va a parar hasta llegar a la verdad. Es una mujer con mucha fuerza. Ella es un conjunto de cosas. No es tan femenina, no es una mujer que esté fijándose en qué ponerse. Ella está lista para ir a trabajar. Se levanta de la cama, se toma un café, se pone una bota y sale”, le explicaba Luisana a LA NACION el año pasado en el marco del estreno del segundo film de la trilogía. En esa misma charla, la actriz también contó lo difícil que fue el cimbronazo de la pandemia de coronavirus que impidió, en el plano profesional, el estreno de la adaptación teatral del éxito televisivo Casado con hijos.

“Tenía planeado estar en la Argentina en este momento, ensayando Casados con hijos. Creo que fue como un golpe, el 2020 está frenado en lo laboral y hay que adaptarse a esta nueva tecnología, a nuestra nueva vida. En lo personal, como todos, se siente, con días buenos y con días malos”, contaba y reflexionaba: “No todos tienen la posibilidad de quedarse en casa. Para los que tienen sí o sí que salir a trabajar porque necesitan comer es difícil. Es triste lo que está pasando”.

Emotivo festejo de cumpleaños

Rodeada de sus afectos y con un festejo muy especial, Luisana Lopilato celebró en mayo su cumpleaños número 34

El 18 de mayo, la actriz cumplió 34 años y lo celebró en Canadá con un emotivo homenaje de su marido y un entrañable gesto de uno de sus hijos. A través de unas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram con el texto “festejo adelantado de cumple... con ellas”, Luisana se mostró primero junto a algunas de sus amigas festejando por anticipando el gran día.

Horas más tarde, Bublé le dedicó un sentido mensaje, en el que expresó todo el amor que siente por ella. “Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi inspiración, mi principal apoyo, mi alma gemela, mi cómplice y la saxofonista más sexy que jamás conocí. Feliz cumpleaños, mi amor”, manifestó el músico en las redes sociales, a lo que ella respondió: “Sos el mejor”.

Entre los regalos que Luisana recibió en su día, se destacó uno muy especial de su hijo Noah, quien atravesó un cáncer de hígado cuando tenías tres años. El pequeño le entregó una cariñosa carta. “Te amo mamá. Sos una buena mamá. Feliz cumpleaños! Te ama, Noah”, le escribió el pequeño.

Luego de todos los mensajes recibidos y los festejos, Lopilato agradeció a través de un video en sus historias de Instagram el cariño que le expresaron sus seguidores, y se reservó un agradecimiento especial para su esposo. “Gracias, Michael Bublé, por hacer siempre que mis días sean tan especiales... ¡Y en mi día, mucho más! ¿Qué más puedo decir? Me has mostrado el mundo, aprendí y crecí mucho y estoy muy agradecida a Dios por haberte puesto en mi vida!”, manifestó, muy enamorada.

