Lali Espósito y su cambio de look: ¿pasó de ser morocha a rubia?

Lali Espósito y su cambio de look

A Lali Espósito le gusta jugar con diferentes estilos para su pelo. Hace poco hizo una sesión de fotos con un look afro que subió a las redes y ahora posteó en su cuenta de Instagram imágenes en las que luce una cabellera rubia. "Se viene una nueva blonda", escribió como epígrafe.

La mayoría de los comentarios de sus seguidores indicaban que a Lali le queda mejor el castaño, mientras otros seguidores especulaban que el color rubio era una estrategia de marketing de cara a uno de los destinos de su gira mundial: Estados Unidos. Algo como lo que hizo Shakira cuando cambió sus rizos oscuros por los platinados al momento de hacer su crossover hacia el país del norte.

No obstante, todo indica que Lali sólo jugaba con su pelo, pues luego comenzó a postear fotos nuevamente morocha.

Un look polémico

Con esto de los cambios de looks, Lali fue hace poco parte de una polémica que va creciendo en las redes sociales. La cantante decidió mostrarse con un look afro desde Instagram y recibió tanto halagos como críticas. Un seguidor le sugirió que quizás, sin querer, estaba cayendo en lo que ahora se llama apropiación cultural: "Hola bella, sé que seguramente no lo hiciste con mala intención, pero si bien el pelo te queda divino, a muchas personas negras con afro natural, que sufren el racismo todos los días, les ofende o incomoda que nosotres la gente blanca use sus peinados típicos". Por esa acusación de apropiación cultural pasó también en algún momento Ángela Torres y la semana pasada Eva de Dominici cuando salió en la tapa de gente luciendo su pancita de embarazada con un tono de piel muy diferente al suyo.

La gira de Lali por los Estados Unidos

Hace unas semanas Lali le contó a LA NACION que llevará su música a las ciudades de los Estados Unidos con más público hispanohablante, como Miami, Nueva York y Chicago, así como a puntos estratégicos como Washington y Nashville, donde se suele consumir mucha música latina.