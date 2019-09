La actriz publicó fotos al natural Crédito: Instagram

Después de meses de intriga alrededor de su embarazo, Eva de Dominici mostró su pancita de nueve meses en una producción para la revista Gente. Pero en torno a esa tapa en la que se la ve en bikini se generó una polémica debido a su tostado extremo. En las redes sociales, los memes no tardaron en llegar y también la acusación de apropiación cultural. Después de que la actriz diera su opinión sobre el asunto en Intrusos, publicó fotos en su cuenta de Instagram también en la playa pero con su color natural, sin retoques.

"Las fotos fueron parte de una campaña de bikinis que estoy lanzando en estos días (...). Lo del color de piel fue una decisión estética mía, aunque la foto de tapa salió un poco más saturada; el resto de las fotos son diferentes. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas, no hubo malas intenciones", dijo Eva. "Sabía que iba a generarse esto porque no salí con una pose angelical, agarrándome la panza y sonriendo, sino haciéndome la sexy. Pero es lo que me identifica a mí, es algo que decidí con mi pareja", agregó en referencia al padre del bebé, Eduardo Cruz.

La tapa de la polémica

"Me costó salir a contarlo. Naturalmente quise guardarlo y compartirlo sólo con mi familia y amigos. Me recluí como en una burbuja para cuidar al cachorro (...). Tenía muchos miedos, nadie te explica lo que es un embarazo. Si bien es un sentimiento completamente nuevo y hermoso que no se compara con ningún otro, da miedo", confesó en la misma entrevista.

Luego, contó cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia y aprovechó para hablar del derecho de las mujeres a abortar en algunos estados de California. "Me enteré cuando estaba en la clínica. Me sorprendió porque enseguida los médicos llegaron con papeles que tenían tres opciones: continuar con el embarazo, abortar o dar en adopción. Te dan tiempo para pensarlo y decidir. Allá lo toman como un tema de salud pública, de respeto por el cuerpo de la mujer", contó. "Son 9 meses donde uno da todo para que su bebé se desarrolle lo mejor posible. Yo viví todo esto deseándolo, pero no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo sin desearlo, de una manera forzada, debe ser muy cruel", aseveró la actriz, que mantuvo una activa posición a favor de la legalización del aborto el año pasado.