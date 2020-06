Las parejas más discretas de Hollywood, de Cameron Diaz a Viggo Mortensen

Cameron Diaz y Benjamin Madden; Ariadna Gil y Viggo Mortensen y Rooney Mara y Joaquin Phoenix Crédito: GROSBY GROUP y Agencias

9 de junio de 2020

Kim Kardashian y Kanye West son el ejemplo perfecto de la pareja que expone de manera excesiva su vida en las redes sociales, pero hay famosos más prudentes . Incluso algunos no tienen perfil de Instagram ni Twitter. A pesar de ser personajes públicos, seguidos por admiradores y prensa, demuestran la habilidad de mantener en un segundo plano su vida privada, especialmente sus relaciones sentimentales como Joaquin Phoenix y Rooney Mara; Penélope Cruz y Javier Bardem; Viggo Mortensen y Ariadna Gil, y Cameron Diaz y Benjamin Madden , entre otros.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara

Rooney Mara y Joaquin Phoenix, recelosos de su intimida Crédito: The Grosby Group

Una de las parejas más perseguidas por los flashes de los fotógrafos durante la última edición de los Oscar fue la formada por Joaquin Phoenix y Rooney Mara , que pronto serán padres. Se conocieron cuando grabaron la película Her , de 2013, pero no entablaron una relación hasta tres años después, durante el rodaje de María Magdalena . Fue en ese momento cuando se enamoraron "locamente", según han contado. Sin embargo, intentaron mantenerlo en secreto hasta que fueron descubiertos fumando un cigarrillo en el balcón de un hotel en Matera (Italia). No fue hasta el Festival de Cannes, el 28 de mayo de 2017, cuando hicieron la primera aparición pública.

Cameron Diaz y Benjamin Madden

Cameron Diaz y Benjamin Madden, una pareja que prefiere mantener su bajo perfil Crédito: GROSBY GROUP

Alejada de Hollywood , Cameron Diaz sorprendió a principios de año con el anuncio de que s e había convertido en madre, gracias a la pequeña Raddix Madden. La discreción que ha imperado en la vida de la actriz coincidió con el inicio de su relación con el músico Benjamin Madden . Les presentó Nicole Richie, mujer de Joel Madden, hermano gemelo del también productor musical. Fue amor a primera vista. Siete meses después, el 5 de enero de 2015, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia muy íntima que dejaba entrever cómo sería su vida en común. "Nos casamos en el salón de casa, rodeados de nuestros amigos. Hicimos una pequeña fiesta en la pista de tenis de nuestro jardín", reveló Diaz, que ahora lleva una vida más hogareña.

Emma Stone y Dave McCary

Emma Stone y Dave McCary tuvieron que suspender su boda este año Crédito: GROSBY GROUP

La crisis del coronavirus ha suspendido este año varias bodas , entre ellas la de Emma Stone y Dave McCary . La actriz y el director se conocieron durante una visita de Stone al programa Saturday Night Live. Era finales de 2016 y la intérprete participó en un sketch llamado "Wells for the boys", escrito por el propio cómico. Empezaron a salir a finales del verano del año siguiente, 2017, y desde entonces ha sido habitual verles juntos pasear por Nueva York, yendo a cenar afuera o en alguna fiesta, así como en partidos de baloncesto, deporte al que ambos son aficionados.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem Crédito: GROSBY GROUP

La primera película que rodó Penélope Cruz, Jamón jamón , fue donde conoció a quien años después se convertiría en su marido, Javier Bardem . Hoy, conocidos actores internacionales, son padres de dos niños: Leo, de nueve años, y Luna, que este verano cumplirá siete y que recibe su nombre en honor al cineasta Bigas Luna, que unió por primera vez a la pareja. Poco más se sabe de su relación , pues prefieren hablar de sus proyectos cinematográficos o de las causas por las que luchan. Medio ambiente, feminismo o la cultura son algunos de los temas en los que se implican.

Taylor Swift y Joe Alwyn

Taylor Swift junto a su novio, el actor Joe Alwyn Crédito: GROSBY GROUP

Cuando la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn se conocieron en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York de 2016, ella era una de las estrellas de la alfombra roja de la noche y él, un completo desconocido que había trabajado en una película de héroes de guerra que no tuvo demasiado éxito. Pero allí surgió la primera chispa de una relación de amistad que más tarde fue sentimental, en parte gracias a la discreción de la pareja que ha conseguido mantener su amor lejos del escrutinio público. El último disco de Swift, Lover, está en gran parte dedicado al intérprete y en el documental Miss Americana la artista habla por primera vez de forma más abierta sobre sus sentimientos hacia él.

Viggo Mortensen y Ariadna Gil

Viggo Mortensen y la española Ariadna Gil Crédito: GROSBY GROUP

Una pareja discreta donde las haya. Así son Ariadna Gil y Viggo Mortensen. Se conocieron en 2006 en el rodaje de Alatriste y desde entonces cambiaron sus vidas : la actriz se separó del director y escritor David Trueba, con quien tiene dos hijos -Violeta y Leo-, y el actor estableció su residencia en España. Suelen pasear por el madrileño barrio de Chueca, donde antes les perseguían los paparazzi. Durante una entrevista con El País en 2015, Mortensen dijo en referencia a esos fotógrafos: "No les doy mucho alimento, ya no encuentran interesante lo que hago, salir a comprar el pan, al veterinario... Es molesto que se entrometan en tu vida, pero si es obvio que no te importa tanto o no hacés una performance para ellos, acaban cansándose y te dejan en paz".

Meryl Streep y Don Gummer

Meryl Streep y su actual marido, Don Gummer Fuente: Archivo

Se trata de uno de los matrimonios más longevos de Hollywood. Meryl Streep y Don Gummer llevan más de 40 años casados. La boda tuvo lugar a los pocos meses de conocerse, un encuentro que la actriz describió como "un flechazo instantáneo". La intérprete conoció al escultor tras el fallecimiento por cáncer de su pareja de entonces, el actor John Cazale . Juntos han tenido cuatro hijos: Henry, de 40 años, Mary Willa, de 36, Grace, de 34, y Louisa, de 28.

Aunque siempre con un bajo perfil, Gummer ha acompañado a Streep en todos los grandes hitos de su carrera. Ya sea durante su primera victoria en los premios de la Academia en 1981 o cuando el expresidente Barack Obama le entregó a la actriz la Medalla Presidencial de La libertad. "Mi madre encontró en mi padre un gran compañero que durante años dejó de hacer sus grandes esculturas para poder estar con nosotros", relató una de las hijas de la pareja en 2015 sobre el equilibrio que encontraron para criar a sus hijos sin poner en peligro la carrera de la intérprete.

Daniel Craig y Rachel Weisz

Daniel Craig y Rachel Weisz Crédito: The Grosby Group

Daniel Craig y Rachel Weisz se casaron en 2011 en absoluto secreto y con la única compañía de sus hijos. Se habían conocido a mediados de la década de los noventa y habían tenido una buena conexión. Pero fue en 2010 cuando volvieron a encontrarse, mientras rodaban juntos la película de misterio Detrás de las paredes . Ahí el flechazo fue instantáneo y seis meses después pasaron por el altar. Si la boda exprés fue toda una sorpresa, no lo fue menos el nacimiento de su hija, de la que todavía no se sabe el nombre. Ellos confirmaron el embarazo de una curiosa forma en una entrevista. La actriz solo dijo: "Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Es todo un misterio". Algo similar ocurrió con el nacimiento: simplemente se les vio con un portabebés por Nueva York. Viven entre la ciudad estadounidense y Londres, algo que les ayuda a mantener esa ansiada privacidad.