Martín Fierro de Streaming: los nominados a los premios

Este miércoles se dieron a conocer algunas de las ternas de los galardones que se entregarán el 14 de diciembre

Los canales de streaming ya anunciaron sus ternas para los Premios Martín Fierro
La entrega de los Martín Fierro de Streaming será transmitida en vivo por Olga y Telefe, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital. Estos premios, impulsados por Aptra, reconocerán las mejores producciones de 2025, destacando a los creadores, programas y plataformas que transformaron la forma de comunicar y conectar con las audiencias. La gala promete una puesta en escena imponente, con grandes figuras invitadas y shows en vivo.

Este miércoles a las 12:50, Migue Granados dio a conocer en su programa Soñé que volaba algunos de los nominados al Martín Fierro de Streaming
A continuación, el listado de las 16 ternas que fueron anunciadas hasta el momento. Esta noche se dará a conocer el listado completo de nominados.

Todos los nominados al Martín Fierro de Streaming

Mejor programa federal

Para el universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La posta - Stream Room TV Pública

Voz periodística

Esteban Trebucq
Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Columnista

Paulo Kablan - Olga

Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Seba de Caro - Gelatina

Informativo

Paraíso fiscal
Segurola y Habana - Futurock

Paraíso fiscal - Olga

La mañana - Infobae

Circo freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino tesoro - Murad

El más border del streaming

Patria y familia - Luzu TV

Lo del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - Olga

Conducción femenina

Sofi Martínez
Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Entrevistador

Pedro Rosemblat
Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Co conducción masculina

Damián Betular
Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento Revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial musical

Homenaje a Mercedes Sosa en Olga
Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo- Universo TV

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM LUZU - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis y Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi

Conducción masculina

Migue Granados
Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

