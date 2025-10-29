Martín Fierro de Streaming: los nominados a los premios

La entrega de los Martín Fierro de Streaming será transmitida en vivo por Olga y Telefe, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital. Estos premios, impulsados por Aptra, reconocerán las mejores producciones de 2025, destacando a los creadores, programas y plataformas que transformaron la forma de comunicar y conectar con las audiencias. La gala promete una puesta en escena imponente, con grandes figuras invitadas y shows en vivo.

Este miércoles a las 12:50, Migue Granados dio a conocer en su programa Soñé que volaba algunos de los nominados al Martín Fierro de Streaming FABIAN MARELLI

A continuación, el listado de las 16 ternas que fueron anunciadas hasta el momento. Esta noche se dará a conocer el listado completo de nominados.

Todos los nominados al Martín Fierro de Streaming

Mejor programa federal

Para el universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La posta - Stream Room TV Pública

Voz periodística

Esteban Trebucq Santiago Filipuzzi

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Columnista

Paulo Kablan - Olga

Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Seba de Caro - Gelatina

Informativo

Paraíso fiscal Captura de pantalla

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso fiscal - Olga

La mañana - Infobae

Circo freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino tesoro - Murad

El más border del streaming

Patria y familia - Luzu TV

Lo del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - Olga

Conducción femenina

Sofi Martínez Santiago Filipuzzi

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Entrevistador

Pedro Rosemblat

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Co conducción masculina

Damián Betular

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento Revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial musical

Homenaje a Mercedes Sosa en Olga Captura

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo- Universo TV

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM LUZU - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis y Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi

Conducción masculina

Migue Granados

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina