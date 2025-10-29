Martín Fierro de Streaming: los nominados a los premios
Este miércoles se dieron a conocer algunas de las ternas de los galardones que se entregarán el 14 de diciembre
- 4 minutos de lectura'
La entrega de los Martín Fierro de Streaming será transmitida en vivo por Olga y Telefe, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital. Estos premios, impulsados por Aptra, reconocerán las mejores producciones de 2025, destacando a los creadores, programas y plataformas que transformaron la forma de comunicar y conectar con las audiencias. La gala promete una puesta en escena imponente, con grandes figuras invitadas y shows en vivo.
A continuación, el listado de las 16 ternas que fueron anunciadas hasta el momento. Esta noche se dará a conocer el listado completo de nominados.
Todos los nominados al Martín Fierro de Streaming
Mejor programa federal
Para el universo - Universo TV (Córdoba)
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)
Actualidad
Ángel responde - Bondi
El ejército de la mañana - Bondi
Resu en vivo - Resumido
Desayuno intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo creer - Gelatina
La posta - Stream Room TV Pública
Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La Casa Streaming
Columnista
Paulo Kablan - Olga
Barbano - Luzu TV
Iván Schargrodsky - Blender
Emiliano Goggia - Gelatina
Naty Maldini - Futurock
Seba de Caro - Gelatina
Informativo
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso fiscal - Olga
La mañana - Infobae
Circo freak - Gelatina
Tiempo libre - La Casa Streaming
Tremenda mañana - Bondi
Divino tesoro - Murad
El más border del streaming
Patria y familia - Luzu TV
Lo del Turco - La canchita TV
El fin del mundo - Olga
Conducción femenina
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora - Luzu TV y Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe
Entrevistador
Migue Granados - Olga
Pedro Rosemblat - Gelatina
Julia Mengolini - Futurock
Juan Pablo Varsky - Clank!
Andrés Duka - Carnaval
Mili Hadad - Infobae
Mejor producción integral
Olga
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
Dupla del año
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Co conducción masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Talento Revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Un día rosarino - Olga
2° aniversario - Olga
Tini - La Casa Streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo- Universo TV
Musical
Esto es ¡FA!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM LUZU - Luzu TV
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos origamis y Gelatina
Volverme loco - Bombo TV
Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia bebé - Futurock
TDT - Olga
Story time - Bondi
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Rebord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
