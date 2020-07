Las Trillizas de Oro, divertidas, repasaron anécdotas de su cuarentena

Las Trillizas de Oro esperan poder empezar pronto el ´Bailando... Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Las Trillizas de Oro cumplieron 60 años y lo celebraron en cuarentena. Las hermanas más famosas de la TV pasaron por Nosotros a la mañana y contaron cómo es estar separadas tanto tiempo, lo difícil que es hacer tele por zoom y sus ganas de que empiece "Bailando por un sueño".

Cada una desde su casa y con el humor que las caracteriza, María Emilia, María Eugenia y María Laura contaron cómo están llevando este aislamiento. "¿Y qué querés que te digamos? Acá en cuareterna y ahora encima somos de riesgo porque cumplimos 60", bromearon al mismo tiempo.

Si bien se mantienen ocupadas haciendo Mañanas nuestras junto al Pato Galván por KZO , las Trillizas advirtieron lo difícil que les resulta hacer el programa vía Zoom, ya que no son muy hábiles con la tecnología. "El primer día fue terrible, no sabíamos si estábamos saliendo al aire o no", contó, entre risas, Emilia mientras Laura recordó el miedo que sintieron: "Teníamos una cara de pánico. La misma que tienen los invitados ahora cada vez que los llamamos".

Y sumó Eugenia: "Es que pensamos que iba a ser un mes, dos y ahora se está alargando demasiado. El programa por suerte sale bárbaro, tenemos una muy buena relación con el Pato, ya queremos ir al piso".

Mientras cada una mostraba el lugar de la casa que había elegido para salir al aire, las anécdotas no pasaron inadvertidas. "Yo tengo un sistema que se escucha todo lo que pasa en la casa, hasta cuando tirás la cadena del baño. El otro día estábamos al aire y el jardinero estaba podando y se escuchaba todo", contó Laura.

Tras criticar a su hermana por ese sistema que fue motivo de más de un papelón, Emilia presentó a su nueva mascota: "Estoy como Paula Chaves, sin dormir, pero con un perro". Sin embargo, su relato fue interrumpido por Tomás Dente, quién las hizo sonrojar con una pregunta un tanto incómoda: "¿Cuál de las tres es más sexual?". Mientras que Laura se quejaba argumentando que era "muy temprano para hablar de sexo"; Eugenia tomó la palabra: "Hay una que lo dice, otra que lo hace y otra que no lo dice". Lejos de hacerse rogar, Emilia se hizo cargo de la situación y confesó: "Yo soy la que lo dice y lo hace".

Con intenciones de sacarlas del tema rápidamente, el conductor del ciclo, el Pollo Álvarez, les preguntó si les gustaría estar en el "Cantando..." debido a que el estreno del "Bailando..." aún está en duda. "No nos convocaron porque somos profesionales", respondió Eugenia sin descartar la posibilidad.

"El 2020 lo voy a tachar porque no lo usé. El Bailando... era mi sueño dorado. Yo estaba ensayando con mi bailarín de Córdoba, estaba bastante bien con el disco. Estábamos más en ventaja que el resto porque íbamos a bailar una semana cada una", reveló Emilia. Mientras que aclararon que en las previas siempre iban a estar las tres, Laura confesó una picardía que hizo en cuarentena: "Callate que yo me corté el pelo, hace tiempo que tenía ganas. Menos mal que no arranco el 'Bailando...' porque teníamos que estar iguales", expresó.