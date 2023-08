escuchar

La muerte de la pareja de Sandra Bullock, Bryan Randall, sigue causando conmoción. El fotógrafo de 57 años le había pedido a su familia que no se hiciera público su diagnóstico, por lo que su fallecimiento el sábado resultó movilizante. El exmodelo murió a causa de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y fue su familia quien comunicó la noticia . “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su lucha con la enfermedad y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, informaron sus seres queridos.

Hasta el momento, Bullock, su pareja por más de ocho años, no se ha pronunciado sobre la muerte de su novio, pero diversos medios han recogido imágenes inéditas de la pareja en una de sus últimas salidas familiares, como el caso de Daily Mirror, quien publicó fotos de los novios en una de las raras ocasiones en las que los flashes los encontraron compartiendo un evento.

En las imágenes en cuestión, que datan de hace tres años, se los ve muy felices ingresando a una reunión en familia en Studio City, Los Ángeles, de la que también formaron parte los hijos de la actriz, Louis y Laila, quienes consideraban a Bryan como su padre .

En las fotos se percibe el amor que unía a la pareja, quien se mostraba muy unida y luciendo looks muy casuales, fiel reflejo de su bajo perfil, lejos de los brillos de Hollywood. Recordemos que luego de su escandaloso divorcio de Jesse James -quien la engañó cuando estaban en pleno proceso de adopción de uno de sus hijos-, Bullock entró en una etapa muy dura de su vida, y la llegada de Randall le devolvió la confianza en el amor, por lo que decidió preservarlo y mantenerlo alejado de los flashes.

La “boda” en Bahamas que no trascendió en los medios

Sandra Bullock y Bryan Randall, en 2017, cuando tuvieron una unión simbólica en Las Bahamas Backgrid/The Grosby Group

El martes se dio a conocer que los novios tuvieron una boda simbólica en Bahamas. El portal The Daily Mail compartió imágenes y videos de una “ceremonia” que realizaron Bullock y Randall en diciembre de 2017, con motivo del cumpleaños del fotógrafo, pero también para intercambiar votos matrimoniales , aunque no legalizaron esa unión.

“Hicieron eso por sus hijos, para oficializar de otra manera la relación”, contaron allegados a la actriz, cuyos hijos, según añadieron, “empezaron a llamar ‘papá’ a Bryan a partir de ese momento”. En el video de esa velada se los ve bailando muy abrazados, recibiendo un nuevo año y festejando esa unión tan especial.

Sandra Bullock ocultó su boda simbólica con Bryan Randall, debido al perfil bajo de ambos Raymond Hall - GC Images

Bullock nunca hizo alusión a ese momento que llegó dos años después de conocer a Randall. “Él es el amor de mi vida”, expresó la actriz. “Encontré al amor de mi vida, tengo tres hijos hermosos (en referencia a la hija de Randall fruto de una relación anterior, Skylar), es lo mejor del mundo, por eso, aunque me guste la idea de una boda, no necesito un papel que me diga que soy una pareja devota, que soy una mujer que siempre va a estar presente en los momentos más duros de mi pareja, no necesito que nadie me asegure que voy a atravesar tempestades con él”, amplió Sandra en el programa Red Table Talk conducido por Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en 2015 GROSBY GROUP - LA NACION

Por lo tanto, si bien no se casaron legalmente, decidieron generar un momento inolvidable en el que se ensamblaron las familias hasta los últimos días de vida de Randall. “Él es el ejemplo perfecto para mis hijos, el hombre que quiero que tengan cerca, y quien me hizo relajar, ahora puedo ser madre con alguien más, y eso me costó, porque soy una persona muy testaruda por momentos”, expresó Sandra , cuando ya conocía el diagnóstico de su pareja. De hecho, en 2022, la actriz anunciaba su alejamiento de los sets, y en retrospectiva se comprende cabalmente su motivo.

“Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, le contaba la ganadora del Oscar a Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, dijo sobre la razón por la que se retiraba de la actuación momentáneamente.

La hermana de Sandra Bullock le dedicó un posteo a su cuñado

Días atrás, la hermana de Sandra, Gesine Bullock-Prado, despidió a Bryan en un posteo publicado en su cuenta de Instagram. “Tenía a la mejor de las cuidadoras en mi increíble hermana”, contó. En la foto compartida, se lo ve al fotógrafo sonriente, vestido de traje y con un habano en su mano. “Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su señuelo a ríos caudalosos llenos de salmones”, escribió Gesine, quien remarcó lo mucho que batalló su cuñado contra la enfermedad que padecía, y el cariño que recibió de esa red de contención que se formó para acompañarlo en sus años de lucha.

“La ELA es una enfermedad cruel, pero hay algo de consuelo en saber que él tenía a la mejor de las cuidadoras en mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que ella reunió para ayudarla a cuidarlo en su casa. Descansa en paz Bryan”, concluyó la hermana de la actriz de Miss Simpatía.

