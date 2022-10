Laura Ubfal, en PH: el consejo de su madre y por qué nunca se casó

escuchar

Laura Ubfal dejó por un rato el rol de entrevistadora y se prestó a responder en primera persona las consignas de Andy Kusnetzoff en su programa PH, podemos hablar. Así, la periodista habló de la maternidad, de cómo fue ser madre soltera y explicó por qué jamás pasó por el registro civil para unir su vida a la de otra persona.

Cuando el conductor del ciclo de Telefe pidió que pasen al frente quienes tuvieron miedo al momento de ser padres, Ubfal dio un paso adelante. A su turno, explicó que las madres ponen el cuerpo y que el miedo es una sensación inevitable. “Lo que pasa es que es una experiencia tan particular que uno no sabría decir si es pánico, si es… ¡Se te juntan todos los sentimientos!”, arrancó.

En ese momento, Ubfal, de quien poco se conoce su vida privada, contó que tiene una “hija hermosa que se llama Alma Gandini, que es actriz y que tiene 27 años”. “Así como fue lo más horrible del mundo perder un hijo lo más divino del mundo es tenerlo”.

“Ella una vez dijo que vos fuiste madre y padre”, continuó el diálogo Andy. “Sí, es verdad”, reconoció Ubfal, y si bien coincidió con las palabras de su hija explicó que Alma tiene padre, que lo ve, que tiene más hermanas y una familia de ese lado y que está todo bien. “Si bien fue una decisión compartida el deseo de tenerla, después por momentos de la vida la crié prácticamente sola”, siguió, y agregó que con el papá de su hija nunca convivieron por decisión de los dos.

Tras explicar que con el papá de su hija nunca vivió bajo el mismo techo pero sí lo hizo con otras parejas, Kusnetzoff quiso saber si su mamá le dijo en algún momento de su vida que nunca se casara. “´¿Ese consejo es verdad?”, inquirió el periodista. “Mi vieja de chiquita, sí”, confirmó la periodista. “Yo nunca me casé porque no me gustan los compromisos de ningún tipo. Es tan fuerte el deseo de libertad, soy extremadamente defensora de la libertad… de mi tiempo, de mi espacio, de no dar explicaciones. Es una forma de ser, qué le voy a hacer”, amplió.

Para no dejar dudas, Ubfal hizo una comparación contundente: “Me costó menos criar una hija que estar en pareja”, disparó. “Todo bien, he tenido un montón de relaciones, todo bárbaro, pero convivir es algo que no nació para mí”, cerró.

El debut de Gandini en la TV

El elenco de Argentina, tierra de amor y venganza 2 se reunió a principios de agosto en un conocido bar del barrio de Recoleta para celebrar el fin de las grabaciones. Allí estuvo Alma Gandini, la hija de la reconocida periodista de espectáculos. La actriz debutará con la ficción ambientada en los años ochenta en la pantalla chica.

