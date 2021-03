Le criticaron un vestido a la China Suárez y así reaccionó

En su popular cuenta de Instagram en la que la siguen casi 5 millones de followers, María Eugenia “La China” Suárez comparte, además de postales de sus hijos y de la vida al aire libre, diferentes looks propios. La actriz también es una apasionada de la moda, y ya ha diseñado varias cápsulas de inconfundible impronta.

Uno de los últimos diseños que les mostró a sus seguidores fue uno blanco, holgado y con bordados muy delicados, de manga larga, con un cinto como toque final, sandalias y el cabello recogido. Si bien tuvo comentarios muy elogiosos, en Twitter una usuaria comparó el clima de calor que se vive en la ciudad con los looks que elige Suárez para combatirlos: con el sello vintage predominante.

“52 grados a la sombra, y la China Suárez con el vestido”, escribió @lapitutona, sumando la foto de un maniquí de una niña con un vestido lleno de volados, similar al de Suárez.

Nunca tan identificada 😂 https://t.co/sbUVhUyxYe — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) February 23, 2021

Lo curioso fue que a la China le llegó el mensaje y decidió responder. Lejos de mostrarse ofendida, reaccionó con mucho humor. “Nunca tan identificada”, escribió, y añadió un emoji risueño al retuitear el comentario.

¿Se viene la boda con Benjamín Vicuña?

Luego de que al actor chileno se le viera un anillo que desató nuevas versiones de un casamiento en puerta con Suárez, Vicuña declaró en diálogo con Vivo el domingo (A24) que no le molestan los rumores porque, en este caso, son “sobre algo lindo”.

“No estoy tan al tanto de la repercusión de las redes, pero es lindo cuando las repercusiones son buenas, se deben a un laburo, o se alegran por lo que voy a hacer, por un estreno o demás”, dijo, e hizo una salvedad. “Pero, cuando son interpretaciones y ni hablar si son odiosas; el tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta”, remarcó.

“Lo del casamiento no me molestó porque es algo lindo, el anillo lo tengo hace mucho, es del nacimiento de Magnolia”, reveló, y se llamó a silencio respecto a una posible boda. En Por el mundo en casa (Telefe), la China había sido más categórica en su charla con Marley. “No, ¿para qué? [el casamiento] Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos”, aseveró.

