Thelma Fardin confirmó que la Justicia de Brasil retomará el juicio contra Juan Darthés: “Es un gran paso”

“Seguimos firmes y fuertes”, afirmó este lunes Thelma Fardin a través de las redes sociales. La Justicia de Brasil ordenó continuar el juicio contra Juan Darthés al revocar el fallo que había vuelto a foja cero la denuncia de abuso sexual contra el actor.

“Histórico: la justicia brasileña revirtió su decisión y ordenó continuar el juicio oral a Juan Darthés en los tribunales federales”, manifestó la actriz en un video en el que anuncia este nuevo paso en el proceso. “ Los jueces acaban de corregir su decisión y el juicio vuelve al estado en el que estaba, porque la competencia es federal, como decíamos. Es un gran paso y seguimos trabajando para que la justicia sea realmente justicia ”, expresó.

La ex Patito Feo señaló que el mismo tribunal dio marcha atrás en la resolución que había tomado el 7 de febrero pasado, cuando ordenó frenar el juicio oral y público para comenzar un nuevo proceso de cero en el ámbito del poder judicial estatal. Y agregó que “la decisión del Tribunal Regional Federal de San Pablo se produjo luego de escuchar a las partes en una audiencia oral que tuvo lugar el 12 de marzo pasado”. En esa instancia, tanto el Ministerio Público Fiscal como la abogada de la actriz, Carla Junqueira, se opusieron a la anulación del juicio.

Fardin considera que la resolución adoptada ayer por el Tribunal Regional “confirma la competencia federal” y permite retomar las audiencias del juicio oral que se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y que se encontraba en su etapa final cuando se ordenó la suspensión. La propia actriz viajó al país vecino en marzo para encabezar la apelación .

En febrero, un tribunal superior de Brasil había anulado el juicio tras considerar que no había jurisdicción, ya que el supuesto delito ocurrió durante una gira teatral en Nicaragua, cuando la actriz era menor de edad. En ese momento, la denunciante se mostró cansada pero alentada a continuar confiando en el proceso judicial: “Siento mucha indignación y agotamiento, pero también una responsabilidad enorme de seguir adelante, porque si me hacen esto a mí, con todos los recursos que yo he tenido disponibles, ¿qué queda para el resto de las mujeres que tienen menos recursos y también se animaron a romper el silencio? Vamos a seguir adelante, estoy cansada pero no vencida. Acá están intentando agotarme y agotar todas las instancias para dilatar esto y que se perpetúe la impunidad y con eso no vamos a negociar. No vamos a permitir que el mensaje sea la impunidad, porque eso es un escándalo”, expresaba la intérprete en febrero.

Los antecedentes

Thelma Fardin, en una de las audiencias Santiago Filipuzzi - LA NACION

El proceso empezó cuando Fardin presentó, en diciembre de 2018, una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en Nicaragua. A mediados de 2019, ese país requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés, que estaba prófugo en Brasil. Y ya en noviembre, Interpol emitió “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”

Finalmente, la denuncia formal contra Darthés, “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”, fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado. El juicio oral comenzó en noviembre.

El proceso judicial, del cual participaron tres países –la Argentina, Brasil y Nicaragua– , estuvo bajo secreto de sumario estricto. El proceso tuvo 11 testigos, que declararon remotamente ante el juez federal de San Pablo Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron mediáticamente a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

El avance del juicio prácticamente solo se pudo seguir a través de Fardin, que habitualmente informaba en sus redes sociales cómo avanzaba el proceso. Hasta ahora se suponía que el proceso avanzaba normalmente e incluso llegó a especularse con una pronta resolución.