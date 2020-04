Leticia Brédice: la acusación contra su exnovio y el consejo de su mamá

La actriz se mostró furiosa con su expareja, Federico Parrilla Crédito: Instagram

No es la primera vez que Leticia Brédice utiliza las redes sociales para hacer algún tipo de descargo público. El año pasado, acusó por Instagram a su novio , Federico Parrilla, de haber sido violento con ella. A pesar de haber lanzado unas extrañas disculpas públicas en todos los medios, este martes la actriz volvió al ruedo subiendo una serie de historias en las que volvía a acusar a su ex por ser violento y por haberle robado .

Si bien Brédice no quiso hablar con ningún medio sobre el tema, sí lo hizo ayer por la noche a través de un vivo de Instagram de la mano de Franco Torchia . "¿Qué pasó con la camioneta?", preguntó el periodista de Confrontados intentando romper el hielo. "De eso no voy a hablar. Recién mi hermana me retó. Mi familia es italiana, muy cagona", comenzó la rubia.

Sin embargo, su silencio duró poco. "Yo siempre me enamoro muchísimo. Respeto al otro y la palabra del otro. Cuando el otro no lo hace, pasan ciertas cosas. Hablar de esto en este tiempo de pandemia tiene que ver con este caos que están viviendo las relaciones humanas. Decidí poner eso, que es una situación mía legal", aclaró.

En cuanto a los motivos que la llevaron a exponer el tema públicamente, explicó: "Hablé con mi mamá y me dijo: 'mirá Leti, yo sé quién sos. Yo nunca me supe defender de los hombres, nunca me defendí de tu papá. Defendete vos, de lo que te pasa, de lo que sentís que te corresponde'. Y me dijo algo que me emocionó y me encanto: 'no tengas miedo, defenderte es defender a tu hijo también'. Y es lo que a ella no le pasó con mi papá. Yo nunca me casé y la verdad que con los hombres que estuve jamás les pedí nada a cambio. Las relaciones son de a dos y por más que uno esté muy enojado, si cree que el otro le debe algo, aunque sea de palabra, debe ser así".

Tras asegurar que, a diferencia de su madre, su hermana sí se molestó por el contenido de sus historias y le pidió que borre todo, Brédice reflexionó: "En el mundo del amor, ¿qué voy a borrar? Creo que no está mal, no tengo miedo de decirle al otro lo que pienso. Decirle: 'lo tuyo es tuyo y lo mío es mío cuando se termina una relación".