Lissa Vera, lejos de “guardarse”, se mostró a los besos con un cantante en un boliche

Cada vez son más los episodios de incumplimiento de contrato que involucran a los participantes de El Hotel de los famosos. Es que según trascendió, entre las pbligaciones que los participantes acordaron al ingresar en reality, figura la obligación de mantenerse “guardados” hasta que en el programa -que ya se grabó- no emita su eliminación del juego.

Esta vez, a quien agarraron in fraganti -en todo sentido- fue a Lissa Vera. La cantante, que aún sigue en competencia, no solo estuvo en un conocido boliche sino que, además, se la vio muy acaramelada y a los besos con un colega.

Según revelaron en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, el hecho sucedió el lunes por la noche. Mientras en la pantalla chica a la cantante se la vio compartiendo momentos con sus compañeros, fuera del hotel, y en simultáneo, la filmaron besándose con Santiago Ismael Torres, cantante de la banda de cumbia Lechuga.

Lissa Vera, a los besos con un cantante de cumbia en un boliche

Si bien durante los primeros meses del envío estos inconvenientes no se notaron, a medida que avanzan las emisiones son más las imágenes que se filtran o que trascienden en el exterior de los que todavía están adentro . El salto temporal se generó porque lo que se ve al aire fue grabado hace un mes atrás. La producción, con el afán de no romper la ilusión de la televisión, le prohibió por contrato a los participantes mostrarse en público antes de ser eliminados, algo que no todos respetaron.

Maite Peñoñori aclaró que ningún famoso puede postear situaciones actuales en sus redes sociales ni mostrarse en público. Por ese motivo, por ejemplo, Majo Martino no compartió ni una sola imagen de su viaje a Cancún hasta que quedó eliminada.

No pasó lo mismo con Locho Loccisano, quien está todavía en juego y de quien se filtraron imágenes festejando su cumpleaños con varios de sus excompañeros. Y si bien, al decir de Nancy Duré, no hubo represalias de la productora, sí se realizó una advertencia a los exjugadores y un pedido expreso de que “se guarden” hasta el final del envío.

Lissa Vera despidió a Imanol, el último eliminado de El hotel de los famosos

Imanol, el último eliminado del reality

Luego de perder en la H contra Martín Salwe, este lunes quedó fuera de juego Imanol Rodríguez . “Es un juego de estrategia y competición, entonces se dan esas alianzas”, justificó el actor e influencer sobre el bando (la autodenominada “familia”) al que se plegó dentro del reality en una entrevista con los periodistas de Socios del Espectáculo, por eltrece.

Al respecto, el exparticipante reflexionó: “Pudo haber sido el grupo equivocado como algunos dicen, pero ahí adentro estás aislado, tenés cero información y entonces agarrás lo que sea para subsistir. La gracia de este juego es subsistir hasta el final y creo que lo logre bastante bien”.

Si bien aseguró ser muy tranquilo, acto seguido confesó que pasar inadvertido fue una de sus estrategias para permanecer en el programa hasta las últimas instancias. “Yo soy así. Me gusta joder, me entretengo, soy divertido pero también soy tranquilo. Hay una convivencia de 24 horas, no la podés caretear y te agarrás de cualquier cosa para estar un poquito mejor”, indicó.

Tras su salida del reality, Imanol Rodríguez pasó por Socios del espectáculo

“¿Volverías a hacer alianza con el Chanchi?”, le preguntaron los conductores del ciclo de eltrece. “Para que me proteja, obvio. Para sobrevivir me venía bien y con él siempre tuve la mejor. Tomábamos mate, tomábamos sol... Tuve charlas espectaculares. Es muy divertido, muy gracioso. Me contaba del hijo y yo decía: ‘ es un tipazo este chabón’ ”, recordó.

Otro de sus grandes aliados dentro del programa fue el ampliamente criticado Martín Salwe, a quién también defendió públicamente. “Yo a Martín le creo, lo considero un gran compañero, un amigo. Me llevé muy bien con él. Sé todos los conflictos que tuvo con los demás pero conmigo se portó mil puntos. Tuve momentos muy bajón pero él estuvo ahí para bancarme y apoyarme, tuve días terribles realmente”, expresó mientras advertía que el locutor es mucho más inteligente de lo que parece.

“Ahí uno pone en la balanza como querés quedar con el afuera o adentro del programa para sobrevivir. A él le gusta discutir, muchas veces he intervenido para apaciguar las aguas”, agregó al tiempo que también tuvo palabras para Locho, uno de sus grandes contrincantes. “Había momentos donde me divertía mucho pero después hacía comentarios fuera de lugar”, señaló, algo desconcertado sobre la personalidad del también exparticipante de Combate.