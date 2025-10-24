Lissa Vera y Virginia Da Cunha hablaron de la situación de Lourdes Fernández: “Ella fue maltratada, por más que lo niegue”

Virginia Da Cunha y Lissa Vera, dos de las cuatro integrantes actuales de Bandana, hablaron de la situación actual de su amiga Lourdes Fernández y revelaron detalles de lo que vivió la cantante durante su relación con Leandro García Gómez, detenido e imputado por los delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. “Está viva gracias a los que fuimos a denunciar”, sostuvo Vera, quien junto con Da Cunha y la mamá de Lourdes hicieron la denuncia policial.

Lourdes había denunciado una situación de violencia de género meses atrás (izq.); en una foto con su expareja (der.).

La palabra de Virginia Da Cunha

“Esta situación venía de hace años e inevitablemente se da muy gradualmente el tema de quedar sin voluntad de poder salir de ese lugar”, explicó la cantante en relación a la relación de Lourdes con su ex. “Ella ya estaba en un lugar donde hasta se sentía culpable y lo defendía. En ese lugar donde creo que todas las mujeres hemos estado en una relación así. No al nivel de psicopatía y violencia donde está ella, pero sí donde necesitamos ayuda de alguien más”, agregó.

Virginia explicó que la violencia que sufría Lourdes “venía desde hace mucho”. “Todas tratábamos de hacer lo posible, pero llegó a este extremo en donde ella decía que estaba bien y nosotras adentro sabíamos que no, que esta vez era peligroso, que había que hacer algo”, sumó con respecto a lo que el resto de las Bandana pudo percibir.

La cantante, además, recordó un episodio puntual: hace un tiempo el grupo tenía una presentación en Mendoza y García Gómez cambió los pasajes para que Lourdes no viajara. “No sé cómo pudieron subirse al avión. Ella llegó en un estado desastroso: golpeada y con Alplax encima. Fueron dos días de mucha charla, de ver cómo ella podía salir de ahí, de que se haga fuerte, de que recupere su estabilidad y su limpieza física y mental”, recordó. Además, hizo una analogía con las drogas. “Es como con la cocaína, es la analogía de las relaciones tóxicas: uno sabe que le hace mal pero no la podés dejar”, sumó y explicó que es necesario hacer un trabajo profundo para poder “romper el vínculo” porque si no después “va a venir otro Leandro”.

Por último, Virginia explicó que en la previa del próximo show, que será el 30 de noviembre, Lourdes “estaba bastante presente con algunos intervalos donde no sabíamos por qué desaparecía y de repente hubo una semana en la que desconectó”. “Ella termina mandando un audio diciendo que está bien, con anginas pero con un tono en su voz que nos preocupó muchísimo”. En ese momento le pidieron un video y se dieron cuenta de que había que hacer algo. También confirmó que Lourdes “tiene un problema de consumo”, aunque dijo entender “que durante el último tiempo estaba limpia”.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana detenido Policía de la Ciudad

Antes de despedirse, Da Cunha dijo que tiene la esperanza de que lo que pasó sea un punto de inflexión. “Que realmente se den todas las condiciones para que ella salga del todo y se haga fuerte. Creo que no es coincidencia nuestro reencuentro y que hayamos estado tan presentes en esta situación, que hayamos sido las que accionamos. Se viene un reencuentro en el que ella va a conectar con un montón de cosas que la hacen feliz, que le dan contención emocional y la gente ha demostrado un cariño profundo”, celebró. “Trataremos de que tenga asistencia terapéutica y todo lo necesario”, cerró,

La palabra de Lissa Vera

Un rato después, Georgina y el equipo del programa hablaron con Lissa Vera, otra de las integrantes de Bandana. La artista dio detalles del calvario que vivió su amiga. “Hace cinco años que están, con idas y vueltas”, comentó, y habló de la denuncia que realizó ayer y de cómo Lourdes reaccionó ante el accionar de su mamá. “Sé que en este momento no quiere tener vínculo con la madre, no la quiso ver anoche y tampoco quiere saber nada conmigo”, relató. “Yo lo hice por su bien, algún día lo va a entender”, explicó. “Lo único que pido, a ustedes como medio, es que no sean obsecuentes con ella. Que entiendan que no está en condiciones de defender a nadie”, rogó.

En ese momento, Pia Shaw adelantó que posiblemente Lourdes hable con la prensa sobre lo sucedido. “Ahí es donde va a parecer la amiga ofendida y viva. Pero bueno... Gracias a mí, a la madre principalmente y a todos los amigos que se animaron a hablar después está viva. Yo me levanté, agarré las cosas y me fui a denunciar”, reveló. Lissa también explicó que la aparición de la noticia en los medios ayer “metió presión para que se acelere el tema del allanamiento” y agradeció el espacio que le dieron a la información.

Consultada por lo peor que vio de la relación, recordó cuando Lourdes fue a denunciar a su pareja. “Ella misma lo subió a sus redes, nadie la obligó. Eso fue hace tres años”, recordó. También habló de una conversación telefónica con Valeria Gastaldi donde de atrás se escucharon los gritos de Leandro García Gómez. “Fue el día que la golpearon, fue el día de la denuncia de la vecina, que a ella le fisuraron una costilla”, describió. “Obviamente hoy no van a encontrar nada porque cuántos días pasaron. Sucedió lo que el tipo quería, que no se note que estaba golpeada”, analizó. “Ella fue maltratada, por más que lo niegue y que ahora no se note”. Por último, Lissa contó que lo conoce a García Gómez, que durante dos años tuvieron una buena relación pero que se cortó cuando se enteró que golpeaba a su amiga.