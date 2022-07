Locho Loccisano, tras su eliminación de El hotel de los famosos: “Lo que pasó no fue un disfrute para nadie”

Aunque era el favorito de la gente, Locho Loccisano quedó eliminado de El Hotel de los Famosos. Tras perder en el duelo de la H contra Walter Queijeiro, el locutor pasó por Socios del espectáculo y habló por primera vez: su experiencia dentro del reality, el bullying de sus compañeros y su relación con Majo Martino.

“ Me cambió la vida cien por cien para bien. El cariño de la gente es tremendo, vas caminando por la calle, se te tiran, te abrazan como si fueras un amigo ”, comentó Locho emocionado esta mañana en el piso del ciclo de eltrece. Tras desmentir que su estrategia fuera victimizarse, el exparticipante contó cómo vivió su paso por el hotel de Cañuelas: “Desde el minuto cero que entré se vio que no empaticé con ellos. Cuando entre todavía no estaba al aire el programa, era el menos conocido de todos, era el pibe que daba vuelta las letras en lo de Pamela David, sin desmerecer eso”, recordó quién asegura tener una gran relación con la conductora.

Mientras aclaraba que nunca pudo pertenecer al grupo liderado por Chanchi Estévez, el músico habló de la actitud de sus compañeros durante la competencia: “Estoy tan sorpresa como todos ustedes mirando el programa. Creo que todo es válido en el juego, pero también mis emociones, mis tristezas. Yo pedía constantemente la guitarra cuando estaba triste. No fue un disfrute para nadie. Al principio me preguntaba si estaba haciendo algo mal, si era insoportable por mi forma de ser, pero después termine afianzándome en lo mío ”, indicó al tiempo que confesó que se sintió expuesto por sus contrincantes en más de una oportunidad.

Asombrado por la estrategia que hizo Lissa Vera para echarlo, Locho habló del resto de sus compañeros de juego: “ Con Emily todavía no tuvimos la oportunidad de hablar. A mí, cara a cara, nunca me dijo nada; es más, la despedí re bien (...). La única vez que me peleé con ella fue cuando fue gerente y me mandó a limpiar los baños ”, advirtió respecto a la influencer.

“Hoy estoy agradecido porque se visualizó la exclusión de las personas y los ataques de pánico. Es algo que nos pasa a todos, entonces está bueno que ahora se empiece a debatir así aprendemos todos”, expresó el locutor mientras explicó qué le sucedió en ese juego del cual tuvo que salir antes de tiempo. “ A mí lo que me mata es la claustrofobia, era un juego debajo de la tierra y me quedé sin aire. Quise salir para los costados y, como no puede, me fui marcha atrás. En la sociedad hay muchas cosas que se ponen en tela de juicio y no tiene que ser así, solo se tiene que acompañar a un compañero ”, advirtió.

Tras aclarar que no está enojado con nadie, Loccisano habló del odio que se desató en las redes en el último tiempo: “Lamento lo que está pasando porque les están dando con todo en redes. Pero bueno, el Chanchi se sentó y dijo: ‘admito mis errores’. Hay que hacerse cargo”, opinó, dando cuenta que no es válido echarle la culpa a la edición.

Locho Loccisano perdió en el duelo de la H con Walter Queijeiro y se quedó afuera de la final captura de video

En cuanto a quien lo dejó fuera de competencia, Locho tuvo buenas palabras para Queijeiro y también hizo referencia a su mujer, quien lo criticó duramente en unos audios que se filtraron hace unas semanas. “Walter es Walter, y la mujer es la mujer. Son dos personas diferentes. Fue un audio que mandó en privado y que filtró Sabrina (Carballo). Lamento mucho lo que le pasó porque eran audios privados, más allá de eso no me gustó lo que dijo, que haya hablado de una patología. En el cumple de Majo [Martino] me vino a pedir disculpas muy emocionada, creo que vamos a tomar un café y va a estar todo bien ”, dijo sin rencores.

Tras mencionar a Martino, los conductores de eltrece aprovecharon la oportunidad para preguntarle por los rumores de affaire con la periodista. “¿Durmieron juntos anoche?”, indagó Rodrigo Lussich mientras el invitado se ruborizaba en vivo. “¡Que pregunta! No, anoche no porque grabé hasta tarde”, aclaró quien será jurado de Canta Conmigo Ahora. Y lejos de esquivar el tema, confesó: “ Estoy en constante contacto con ella. Ella trabaja hace mucho en el medio y me incentiva... Nos estamos conociendo ”, concluyó mientras negó estar de novio antes de entrar al hotel.

Locho y Majo Martino se volvieron inseparables en El Hotel de los Famosos. Foto: Instagram/@majomartino

El reencuentro más esperado

Además de locutor, Locho es músico y tras salir del reality que lo volvió súper popular recibió una propuesta inesperada: ser parte de los 100 jurados que tendrá Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli. Quien también será parte del ciclo es Emily Lucius, que oficiará como host digital del talent show. Ayer empezaron las grabaciones y los exconvivientes se cruzaron en los pasillos de LaFlia.

“Al final soy parte de la familia”, bromeó Locho antes de ver las imágenes del cruce con su excompañera. Con una actitud bastante fría, el locutor saludó a Lucius quien al verlo se tiró al piso y se arrastró hacia él para fundirse en un abrazo. “Haciendo la rastrera lo vine a saludar. Estoy feliz por él, es un gran proyecto y somos dos privilegiados. Esto es una bendición”, dijo la influencer queriendo dejar la rivalidad en el pasado.

“Ya lo saludé a Marcelo por primera vez, acabo de ver a Cristian Castro, Manuel Wirtz, esto es un placer, un lujo”, agregó la hermana de Belu Lucius, mientras que aclaraba que todo lo que sucedió en el reality fue un juego. “Todo lo que paso no deja de ser un show. Yo ya lo conozco a él y seguramente la vida nos vuelva a unir. Hay que festejar y saber entender que es un show”, remató.