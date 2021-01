La hija de Yanina Latorre hizo un comentario sobre una canción de Tini Stoessel que despertó la furia de los fanáticos de la cantante Crédito: Instagram @tinistoessel/ @lolitalatorre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2021 • 11:47

Lola Latorre hizo un comentario sobre una canción de Tini Stoessel en sus historias de Instagram y despertó una ola de repudio en las redes sociales. La hija de Yanina Latorre se convirtió en el centro de las críticas en Twitter: despertó el enojo de las fanáticas de la artista y tuvo que aclarar porqué criticó el hit de la cantante.

En su cuenta de Instagram la exparticipante del Cantando 2020 se mostró tomando sol en su casa al ritmo de "Playa", tema musical que la artista lanzó en diciembre último, en su nuevo disco Tini Tini Tini. Con un primer plano de su rostro, Lola escribió: "La intro de esta canción no tiene sentido".

Aunque a los pocos minutos borró la historia, los fanáticos de Stoessel ya habían hecho capturas de su publicación y empezaron a circular los memes contra la joven de 19 años. Recordemos que la cantante tiene más de 15 millones de seguidores tan solo en Instagram, y un multitudinario público virtual que la defiende cada vez que alguien critica su música.

Lola Latorre criticó la canción "Playa" de Tini Stoessel y los fanáticos de la artista repudiaron su comentario Crédito: Instagram Stories @lolitalatorre

Los mensajes fueron tantos que el nombre de Lola enseguida se convirtió en Trending Topic en Twitter. La hija de la panelista Los ángeles de la mañana (eltrece) se sorprendió al ver que era tendencia y decidió dar una curiosa explicación de su comentario.

"Chicos, ¿se pueden calmar todos en 3, 2, 1, todos? Me están bardeando porque el p...autocorrector me puso cualquier cosa", aseguró en otra historia de Instagram. "Amo el tema, si no, no lo estuviese escuchando. La p...madre, le buscan el pelo al huevo a todo", agregó en un video.

Su explicación no resultó convincente para los fanáticos de la artista, y la lluvia de mensajes en su contra continuaron. Incluso hubo quienes la criticaron por haber cantado "Te quiero más", uno de los temas musicales de la artista, en su paso por el reality conducido por Ángel de Brito y Laura Fernández.