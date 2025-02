El retorno de Juana Viale a sus almuerzos en Mar del Plata en el primer programa del año

Anoche, desde Mar del Plata, se produjo la vuelta de Mirtha Legrand a la conducción de su mítico programa que se emite por la pantalla de eltrece. Lo hizo rodeada por Elián González, los actores Gabriel Goity, Florencia Peña y Nicolás Scarpino; y el músico L-Gante. Como yapa, apareció en plena cena Wanda Nara, su actual pareja en una relación tan mediática que la misma Peña, quien está protagonizando Mamma mia! en La Feliz, catalogó como “la novela turca de la tarde”.

Hoy, pasado el mediodía, fue el turno de su nieta quien está a cargo de la conducción de Almorzando con Juana Viale. Hacía seis años que los almuerzos no se emitían desde Mar del Plata. En esta oportunidad, luego de tantas ediciones que se emitieron desde el Hotel Provincial y el Hermitage, el lugar elegido fue el Hotel Costa Galana, en donde este rito televisivo había tenido lugar. Para estar el frente de la mesa, Juan Viale debió interrumpir sus vacaciones en Brasil y el Uruguay junto a su novio, el deportista náutico Yago Lange. Luciendo un vestido de Gino Bogani blanco ceñido al cuerpo el ciclo el programa comenzó con imágenes de la costa y los balnearios de la zona un tanto despoblados de gente. “No hay nadie en la playa porque están todo todos mirándonos. !Estamos acá nuevamente en la ciudad de Mar del Plata!. Felices, todos felices. No es fácil hacer un programa que se radica en Buenos Aires y transmitirlo desde acá, pero lo hicimos posible. !Mirta gritó al cielo, Dios la escuchó y acá estamos!”, dijo la actriz y conductora.

A la hora indicada y en el primer programa del año, Juana Viale se puso al frente de la mesaza cuyos invitados fueron el actor Mariano Martínez; el conductor Mariano Iúdica; la actriz y conductora Claribel Medina, el imitador Ariel Tarico y el humorista Sergio Gonal. Todos en estos momentos están haciendo funciones en Mar del Plata. Fiel al estilo desestructurado que impone siempre ella, Iúdica arrancó confesando el truco que le enseñó Mirtha para limpiarse los dientes en medio del almuerzo Por su parte, Mariano Martínez, quien es parte del elenco de Tom, Dick & Harry; sumó otra secreto (unos disimulados buches con agua) para almorzar frente a una cámara sin pasar papelones

En medio de la charla se colaron historias de confusiones. A Mariano Martínez a veces le piden foto pensando que es Nicolás Cabré. A Claribel Medina, con Catherine Fulop. “En algún momento corregía la situación, pero luego firmaba el autógrafo como si nada”, comentó la actriz portorriqueña entre risas. Sergio Gonal, quien está presentando Hermanos en llamas junto a Nito Artaza, contó el colmo de una situación de este tipo en una anécdota que involucra a la misma Mirtha Legrand. Hace unos años, Gonal tenia un programa en un emisora de cable. El gerente del canal, de buenas a primeras, lo invitó a su casa. Llegado el momento, lo sentó en una mesa rodeado de muchas otras personas. “¿Cómo es Mirtha?. Porque así como lo ven estuvo almorzando con Mirtha”, dijo de viva voz el directivo del canal. Sergio Gonal no había estado en la mesaza pero, llegado el caso, se sumó a la confusión para no desilusionar al resto de los comensales.

Juana Viale se rodeó para su primer almuerzo de actores y actrices que actualmente están haciendo temporada en Mar del Plata El trece

Entre plato y plato, Ariel Tarico habló de sus inicios en radio en Santa Fe cuando, aún ante un micrófono y sin cámara alguna que delatara su rostro, imitaba los gestos porque era la manera de componer al personaje. “Ahora, en radio Rivadavia, estamos con cámara, hacemos streaming, radio, televisión a la vez y nos pagan por una cosa. Pero bueno..., nos divertimos”, contó entre risas sobre su experiencia actual en el programa de Nelson Castro. En paralelo, Tarico en Mar del Plata está protagonizando el espectáculo Sean de Termos y Mabeles junto a David Rotemberg. El almuerzo continuó con anécdotas de Mariano Martínez sobre la experiencia de actuar con su hija Olivia y Claribel Medina recordando a su madre y su padre que la hizo emocionar.

El próximo fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a estar al frente de sus respectivas mesazas desde la ciudad de Mar del Plata antes de volver a Buenos Aires.

LA NACION