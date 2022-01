Los cumpleaños más excéntricos de los famosos

Cuando se trata de festejos costosos, excéntricos, lujosos y originales, nadie mejor que las estrellas del mundo del espectáculo. Modelos, influencers, cantantes y actores han marcado tendencia con sus grandes fiestas. En esta nota, recordamos algunos de los cumpleaños legendarios de los famosos.

Miley Cyrus y sus dulces 16

Cuando tu vida está atravesada por los negocios pasan cosas como esta: Miley Cyrus festejó sus “dulces 16″ en octubre de 2008 -un mes antes del día de su cumpleaños- en Disneylandia. De hecho, el parque temático más famoso del mundo se cerró para la ocasión y convirtió el festejo de la exniña Disney en un evento exclusivo. El evento, según publicó en aquel entonces la agencia de noticias AP, incluyó un show de cuatro canciones de la estrella de “Hannah Montana”, un espectáculo de fuegos artificiales en el castillo de la Bella Durmiente y 16 gigantes velas de cumpleaños. Entre los invitados estaban Jennie Garth, Steve Carell, Cindy Crawford, Tyra Banks y Jennifer Love Hewitt.

Jennifer Love Hewitt y Ross McCall dijeron presente en el festejo de Miley Cyrus BG/The Grosby Group

Según los organizadores, más de cinco mil personas pagaron 250 dólares para acompañar a la cantante. Incluso, hubo una alfombra color violeta, a pedido de la agasajada, por donde desfiló y en donde charló con la prensa. Luego de contar que sus padres le habían regalado un perro, los periodistas quisieron saber qué más había pedido: “´¿Un auto nuevo? ¿Quizás permiso para llegar más tarde a casa?´. ´Mis padres cerraron Disneyland por mí, así que estoy bien por un rato´”, respondió.

Kate Moss y un cumpleaños sin fin

A Kate Moss le gusta disfrutar a lo grande y su cumpleaños número 40 no fue la excepción David M. Benett - Getty Images Europe

Si hay una celebridad que es famosa por sus grandiosas fiestas de cumpleaños es la supermodelo Kate Moss. Desde sus exclusivos outfits diseñados por grandes nombres de la industria de la moda hasta sus maratónicos eventos, se podrían seguir los cambios de estilo y los in y out de cada época a partir de sus celebraciones. Y su cumpleaños número 40 no fue la excepción.

Stella McCartney publicó una foto de la torta de cumpleaños de Kate Moss

Todo arrancó en la noche londinense, en el restaurante 34 en Mayfair, en donde brindó con su marido, Jamie Hince, y una lista de amigos VIP: Naomi Campbell, Sadie Frost, Stella McCartney, Mario Testino y John Galliano. Y lo que siguió fue una fiesta de cuatro días en su mansión de Cotswold, Inglaterra que tuvo como temática al festival de música Glastonbury y en la que gastó casi 100 mil euros en alcohol. Trascendió que hubo lectura de cartas del tarot, acróbatas, malabaristas y otros artistas circenses, que tocaron bandas como Massive Attack y Primal Scream y que Noel Gallagher cerró el evento entonando el “Feliz Cumpleaños”.

Elton John, un extravagante

El look de Elton John para su cumpleaños número 50 lo dice todo... Dave Benett - Hulton Archive

Elton John es ese personaje del mundo del espectáculo que sabe dar fiestas excéntricas a las que todo el resto de las celebridades quiere ir. El cantante tiene un historial de festejos que incluyen recitales multitudinarios, galas a beneficio y presentaciones de películas. Siempre, enfundado en los looks más vanguardistas y extravagantes. Para sus 50 años, allá por 1997 -un año después de haber sido nombrado “Caballero” por la Reina Isabel II- organizó una fiesta en la catedral San Juan el Divino de Nueva York.

En el que fue quizá su festejo más costoso y extravagante -se estima que gastó más de un millón y medio de dólares- el cantautor recibió alrededor de 500 invitados, entre los que estaban Paul McCartney, Rod Stewart y la actriz Elizabeth Hurley. Pero lo que más se recuerda de esta velada es el traje de Luis XIV que lució y que luego recorrió el mundo y que incluía una majestuosa peluca color plata, un sombrero bastante extraño, una capa de plumas blancas de cuatro metros y medio, zapatos a tono con grandes hebillas y un sin fin de lentejuelas.

Kris Jenner y un festejo muy Kardashian

El clan Kardashian-Jenner merece un capítulo aparte en lo que a festejos originales, lujosos y caros se refiere. Sin embargo, el glamour del cumpleaños número 60 de Kris Jenner, la matriarca, organizado por todas sus hijas -un gran equipo de it-girls e influencers- se lleva todos los premios. Inspirada en la película basada en la novela de F. Scott Fitzgerald El gran Gatsby, el evento se realizó en los estudios The Lot de Hollywood, convocó a 250 invitados -incluidos el diseñador de Balmain Olivier Rousteing, Melanie Griffith, Will y Jada Pinkett Smith y Boy George- y se pudo ver en uno de los capítulos de Las Kardashian, el reality show familiar.

Los trajes y vestidos inspirados en los años 20 combinaron a la perfección con la recreación del estilo Art Decó de la época, los grandes candelabros y los globos que inundaron el techo. La escena se completó con los arreglos florales de Jedd Leathman y los adornos de Revelry Event Designers. Según el portal TMZ, el festejo costó cerca de dos millones de dólares.

Simon Cowell y su fiesta de 50

A Simon Cowell le gusta festejar a lo grande y así lo hizo cuando cumplió 50 años Archivo

Los 50 años de Simon Cowell lo tuvieron todo: un escenario soñado, una decoración exótica, una lista de invitados que incluyó a las personalidades más selectas de Hollywood, su figura por todos lados y una cuenta exorbitante. El evento, que se realizó en octubre del 2009, se llevó a cabo en Wrotham Park, una histórica mansión de una hectárea ubicada al sur de Inglaterra. La selecta lista de los más de 400 agasajados, quienes llegaron a la fiesta en limusinas costeadas por el anfitrión, incluyó a figuras como Kate Moss, Kylie Minogue, Naomi Campbell y Elton John.