Los motivos por los que Jujuy Jiménez le dijo que no al próximo desafío televisivo de Pampita Ardohain

Desde Jujuy y estrenando corte de pelo, Sofía Jiménez charló con Los ángeles de la mañana y habló de todo: su relación con el polista Bautista Bello, sus objetivos para el año que comienza y los motivos por los cuales rechazó ser parte de El hotel de los famosos, el reality de famosos que conducirán Pampita Ardohain y el Chino Leunis por la pantalla de eltrece.

“Para mí se terminan dos años muy intensos, de mucho cachetazo y aprendizaje”, comentó Jiménez quién asegura haber hecho un cambio interno muy profundo durante todo este tiempo. Ya de cara al 2022, la modelo reveló sus objetivos para el próximo año: “ Tengo clarísimo las cosas que no quiero. No dejar que nadie se adueñe de nada, no darle poder a nadie, a ningún hombre, manejar yo mi vida, mis cosas, mi trabajo. Creo que tiene que ver con mi edad, ya tengo 30 y es un golpe de maduración también ”, advirtió.

Tras aclarar que sigue en pareja con “El Bauti”, la conductora habló de su relación: “ Estamos planeando nuestras vacaciones. Vamos a pasar juntos Año Nuevo. Tenemos otro tipo de relación más tranquila y relajada. Él es un pibe muy simple ”, confesó enamorada, además de confiar que tiene planeadfo empezar el 2022 en Punta del Este.

Jujuy Jiménez pasará Año Nuevo en Punta del Este junto a su novio Bautista Bello

Respecto a lo laboral, Jujuy contó que rechazó varias propuestas para tele y teatro, como por ejemplo El hotel de los famosos, el reality que conducirá Pampita y el Chino Leunis por la pantalla de eltrece. “Estuve rechazando algunas propuestas, pero porque no las sentía en este momento . Al final terminé diciendo que no al reality, pero confío en que va a venir otra opción. A mí me gusta hacerlo al cien por ciento cuando agarro un trabajo y esto no me terminaba de cerrar la propuesta del todo. Si voy a hacerlo a medias prefiero no porque no les sirve, no me sirve. Lo mismo con algunas propuestas de teatro ”, aclaró.

Este año, la influencer también rechazó ser parte de MasterChef Celebrity. Si bien asegura que cocina muy simple, su decisión de no estar tuvo que ver con un tema contractual. “Fue apenas yo salía de ‘La Academia’ [eltrece] y no se podía por una cuestión de contrato con los canales, era muy pegadito. Cocino, pero MasterChef es otro tipo de experiencia. Yo sé hacer lo simple: un plato de fideos o una tarta. El Bauti sí cocina y muy bien”, señaló con tono pícaro.