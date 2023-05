Los paseos familiares de Cameron Diaz, Natalie Portman y Mila Kunis con Aston Kutcher

escuchar

Momentos en familia, planes en pareja, caminatas casuales y fiestas, claro está. Luego del evento de moda del año, la Met Gala 2023, varias celebridades se inspiraron para lucir looks ingeniosos en su vida cotidiana. Otras optaron por la comodidad y no dudaron a la hora de apostar por ropa deportiva para su paseos por las calles de Nueva York o Los Ángeles.

De zapatillas o con la elegancia de la alfombra roja, las celebridades siempre logran conquistar a las cámaras y a su público. Y mientras muchos van de evento en evento y de alfombra roja en alfombra roja, otros aprovechan para salir de día con sus familias.

Según trascendió, Cameron Diaz concluyó los días de rodaje para Back to Action, la película que protagoniza junto a Jamie Foxx. La filmación, que supuso el regreso triunfal de la artista al cine, estuvo lejos de ser armoniosa y personas cercanas a la intérprete contaron a DailyMail que la frustrante experiencia habría llevado a la estrella de La máscara a tomar la decisión de retirarse definitivamente de la actuación. Sin embargo, a pesar del malestar generado, una fuente cercana a Diaz confirmó que la actriz mantiene una buena relación con Foxx. En cuanto a las crisis producidas en el set, cabe señalar que en marzo pasado trascendió que Foxx había sufrido un “colapso” mientras se filmaba la película en el Reino Unido, lo que provocó el despido de varias personas: un productor ejecutivo del proyecto, dos directores y otros miembros del equipo. Ahora esos días quedaron atrás y Diaz, luego de asistir a la lujosa boda de Sofía Richie en el sur de Francia, liberó su agenda para atravesar un mayo más distendido junto a su familia.

Cameron Diaz junto a su esposo Benji Madden disfrutaron de una salida con su hija Raddix por el centro de Manhattan. Cameron, quien anunció la llegada de su hija en enero de 2020, empuja el cochecito que tiene un asiento adicional con un propósito utilitario Backgrid/The Grosby Group

Natalie Portman, que es graduada en psicología en la Universidad de Harvard, fue captada por los flashes de la mano de su hija Amalia mientras cargaba dos grandes bolsas de compras de camino a su auto. Luego de varias apariciones para promocionar su nueva serie documental sobre Angel City, el club de fútbol que fundó y que está compitiendo en la liga femenina norteamericana y con el que busca revolucionar las reglas del negocio deportivo, la actriz no duda en invertir su tiempo de ocio con su hija.

Natalie Portman, de paseo con su hija por Los Ángeles TIDLA-125

La actriz estadounidense de 41 años vestía una camiseta gris de Harvard combinada con jeans de mezclilla y zapatillas blancas TIDLA-125

Mila Kunis y Ashton Kutcher se conocieron en el set de That ‘70s Show cuando eran apenas adolescentes. Actualmente y después de haber transitado un largo camino juntos, conforman una de las parejas más consolidadas de Hollywood y crían juntos a sus dos hijos con los que suelen disfrutar de diversas actividades en familia. La pareja se casó el 4 de julio de 2015 y testigo de la boda fue la pequeña Wyatt Isabelle Kutcher, la hija de la pareja que nació el 1 de octubre de 2014. En noviembre de 2016 llegó el segundo heredero: Dimitri Portwood Kutcher.

Mila Kunis y Ashton Kutcher, en familia y en Los Ángeles TIDLA-20

Ashton optó por un look informal: camiseta, pantalones cortos y zapatillas deportivas, para pasear junto a su hijo TIDLA-20

Kylie Jenner es otra de las celebridades que disfruta de compartir tiempo con su hija, quien la acompaña entusiasmada a varios de los eventos de moda que la influencer frecuenta. Juntas comparten la pasión por la moda y suelen captar la atención de los flashes con atuendos llamativos e ingeniosos. Según trascendió, Kylie decidió no asistir al after party de la MET Gala del pasado lunes organizado por Doja Cat. Si bien se acercó a la locación, se bajó prematuramente del auto -antes de que los organizadores estuvieran listos para su llegada- y al ver la cantidad de personas que se acercaban decidió cambiar de opinión y retirarse porque no le gustan las fiestas con demasiada gente.

Kylie Jenner saliendo del Hotel Ritz-Carlton con su hija Stormi para asistir a un almuerzo organizado por Jean Paul Gaultier, en la ciudad de Nueva York Mega/The Grosby Group

Kylie Jenner y su hija Stormi posando ante las cámaras de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Rihanna fue fotografiada mientras llegaba junto a su pareja A$AP Rocky a Remedy Diner, después de asistir a una fiesta de la Met Gala en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Rihanna embarazada, ícono de la moda Backgrid/The Grosby Group

Hailey Bieber, considerada como una de las mujeres más influyentes de la moda actual, sorprendió este lunes ausentándose de la MET Gala por primera vez en ocho años. La ausencia de la popular modelo y de su esposo Justin se produce semanas después de que Hailey se sincerara con sus fans sobre los conflictos que atravesó este último año. “Sinceramente, desde que comenzó 2023 viví algunos de los momentos más tristes y difíciles de toda mi vida adulta y mi mente y mis emociones están frágiles, por decir lo menos”, escribió en Instagram.

Hailey Bieber fue captada por los paparazzi en Beverly Hills, saliendo de un local con una caja de Krispy Kreme Donuts y una bebida fría Backgrid/The Grosby Group

La esposa de Justin Bieber, fiel a su estilo, viste unos pantalones anchos negros y remera oversize y anteojos negros Splash News/The Grosby Group

Camila Morrone fue captada por los flashes mientras caminaba por Nueva York con un conjunto de jean que completó con un bolso de Chanel Splash News/The Grosby Group

Camila Morrone, radiante por las calles de la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

La modelo Kendall Jenner deja poco a la imaginación mientras se dirige a una residencia privada con su novio Bad Bunny, tras la Met Gala, en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En plena efervescencia por su halagada participación como co-anfitriona del MET Gala de este año, Dua Lipa no dudó a la hora de vestirse con personalidad y audacia. Y deslumbró con la originalidad de su estilo para la fiesta que se organizó en Nueva York después del gran evento.

Dua Lipa, impactante en el Met Gala After Party Backgrid/The Grosby Group

