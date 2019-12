Lucía Galán habló sobre su enemistad con Andrea del Boca

23 de diciembre de 2019 • 15:39

A días de estrenar Hello, Dolly! en Calle Corrientes, Lucía Galán pasó por Intrusos y habló de todo: su relación con Pablo Alarcón, su enemistad con Andrea del Boca y la denuncia por abuso sexual contra el cantante Axel.

"Es la primera vez que voy a hacer un musical tan grande. Tuve muchas ofertas laborales pero no me daban los tiempos. Y este musical me gusta, quizá los otros no me seducían tanto. Amo esos musicales en los que te vas cantando las canciones. Además la puesta en escena viene desde México, es una producción muy grande", contó sobre la nueva apuesta de Ángel Mahler para el verano en Buenos Aires.

En pareja con Pablo Alarcón desde hace 12 años, la cantante recordó cómo fue su primera cita con el actor. "Manuela Bravo nos presento. Recuerdo que en nuestra primera cita Pablo me cortó el bife de chorizo porque yo no podía mover el brazo por mi ACV", relató, entre risas. Y enseguida, reveló cuál es la clave para durar tantos años: "No convivimos. Viajamos mucho juntos, estamos mucho en mi casa o en la de él, pero no convivimos. Me llevo muy bien con sus hijas, con Claribel (Medina) y ellas también con mi hija Rocío. Somos una familia".

Sobre su pelea con Andrea del Boca

Al mencionar a su íntima amiga Manuela Bravo, fue inevitable no referirse a su enemistad con Andrea del Boca. Si bien la intérprete de Los Pimpinela no sabe cuáles fueron los motivos de su distanciamiento, confesó que no existe relación entre ellas hoy en día. "Fue una decisión de ella. No tengo ni idea por qué dejo de hablarme. En un Martín Fierro me acerque yo para saludarla y decirle que nos debíamos un café pero eso nunca paso", lanzó sin vueltas.

En cuanto a los rumores que aseguran que la cantante y la actriz se distanciaron por un hombre ( Ricardo Biasotti), Galán aclaró: "Yo no salí con Biasotti jamás. Yo estaba en pleno divorcio con mi ex, anímicamente lo que menos quería era empezar algo con alguien. No sé por qué quedé envuelta en ese rumor. Yo no sé las intenciones de Biasotti hacia mí, lo que si sé es que yo no quería nada con nadie porque estaba mal".

Tras advertir que ve cada vez más lejana una posible reconciliación con la reina de las telenovelas, agregó: "A esta altura de mi vida no me gusta estar distanciada ni peleada con nadie, pero a su vez elijo a la gente que tiene una forma parecida de vivir la vida. Es bueno ir limpiando. Por mi parte hice todo para no tener ninguna cuenta pendiente, pero ya no tenemos cosas en común, ya no hay afinidad; pasaron muchos años".

Con respecto al conflicto entre Andrea Del Boca y Biasotti, y la denuncia que su hija Anna Chiara le hizo en la Justicia por abuso sexual, Galán opinó: "Eso es un tema muy delicado, es muy difícil opinar porque hay una menor en el medio y cada uno maneja sus temas como quiere. Es la Justicia la que tiene que decir que pasó".

Sobre la denuncia de abuso sexual contra Axel

La cantante -que tiene una gran afinidad con Axel- opinó sobre el confuso episodio que ocurrió entre Tini Stoessel y el músico mientras daban una conferencia de prensa por el Festival Únicos en Madrid y, tras asegurar no haber visto nada raro, desdramatizó la situación. "Estábamos todos ahí. De hecho, cinco minutos antes Axel estaba en el piano y Tini y yo nos sumamos a cantar una canción con él. No vimos nada incómodo. Sí me sorprendió todo el después", indicó en referencia a la denuncia que meses atrás una joven de Cipolletti radicó contra el cantante en la Justicia.

"Cuando se comentó lo de Tini yo lo llamé por teléfono. Él me agradeció y me dijo que estaba muy conmovido con todo lo que se estaba diciendo. Pero cuando fue lo de la denuncia de la otra chica no le mandé más mensajes porque prefiero que se aclare la situación", señaló la hermana de Joaquín Galán. Y al imaginar cómo actuaría ella en un caso así, opinó: "Yo soy de la idea de que uno tiene que elegir un lugar y sentarse a explicar porqué sino seguís alimentando la fantasía de que los demás digan lo que quieran".

Tras aclarar que nunca fue víctima de una situación de abuso o acoso en su carrera, expresó: "Al trabajar con mi hermano fue distinto, él era una especie de protección". Y a pesar de que siempre los vimos juntos tanto arriba como debajo del escenario, Lucía hizo referencia a algunos momentos en los cuales estuvo distanciada de Joaquín. "Hubo dos momentos complicados donde tomamos distancia. Lo laboral se mezcla con lo personal, se distorsionan situaciones o momentos y tuvimos que recurrir a una ayuda externa. Hicimos terapia juntos. Fue peor que una terapia de pareja", concluyó con tono de broma.