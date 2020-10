La modelo confirmó que le pidieron matrimonio en un supermercado y que no rechazó la propuesta

Luciana Salazar confirmó que le propusieron matrimonio en un supermercado hace un par de meses y que aún no le dio una respuesta al "hombre misterioso". En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez) la modelo contó cómo fue el romántico momento y aseguró: "No le dije ni que 'sí' ni que 'no' todavía".

Recordemos que en agosto Marcelo Polino estuvo invitado a Polémica en el Bar y allí dio a conocer la noticia: "El año que viene se nos casa Luciana Salazar". Aquella vez la panelista demostró su incomodidad y le pidió al periodista que no diera más detalles porque ni siquiera su familia sabía del "pedido de mano".

Durante dos meses la modelo guardó silencio sobre el tema, hasta que en las últimas horas confirmó que el gesto de amor existió y que no descarta la posibilidad de casarse. "Fue muy improvisado, no fue nada preparado. No fue la primera vez que se hablaba del tema, pero ese día fue muy decidido el comentario", confesó Salazar.

Al ser consultada sobre cómo hizo para vivir ese momento en un supermercado sin que la reconocieran, ella explicó: "Estaba re camuflada. Ahora en la pandemia es fácil camuflarse, entre que te ponés el barbijo, anteojos y una capucha de algún buzo, no te reconoce nadie".

Salazar aclaró que no rechazó la propuesta, pero reveló que "pretende mucho" de una pareja, y que se considera una "mujer exigente" a la hora de sostener una relación amorosa. "No dije ni que 'sí' ni que 'no'. Es una persona que quiero mucho", expresó.

"Así como yo doy mucho de mí, también del otro lado pretendo lo mismo en muchos aspectos, no solo en caballerosidad o cosas así. Soy leal, mientras me sean leal. Yo sigo los códigos: soy como las personas son conmigo. Soy muy recíproca", cerró.