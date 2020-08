Invitado en el programa de América, el periodista de espectáculos lanzó una primicia ante la incredulidad de su colega, quien puso un freno: "La estoy pasando mal"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 13:09

Entre otras comentadas declaraciones durante su visita en Polémica en el bar este miércoles, Marcelo Polino dio a conocer los supuestos planes de casamiento de su amiga Luciana Salazar. La panelista, sorprendida por la revelación, le advirtió: "Te reviento".

Todo comenzó cuando Polino anunció que, en un próximo show por streaming que hará con Enrique Pinti, daría a conocer un casamiento de la farándula para 2021. Intrigado, Mariano Iúdica intentó adivinar y comenzaron a surgir posibles nombres al aire. Salazar, relajada, descartó a Marcelo Tinelli por los rumores de su supuesta reconciliación con Guillermina Valdés.

De pronto, casi sin preámbulo, Polino soltó: "Ella es del ambiente, súper famosa, y él es conocido pero hace otra cosa. De él no digo nada porque no estoy en tema. Pero la mujer que se casaría el año que viene es Luciana Salazar". Automáticamente, el estudio estalló en gritos y no tardaron en llegar los cánticos por parte del staff: "¡Tenemos casamiento!".

Salazar, muy sorprendida y alarmada, empezó a caminar hacia la puerta. "¿Qué? ¡No! Polino, te reviento", gritó. Divertido, el periodista de espectáculos le pidió que no lo sacara de su familia tras la primicia, ya que es el padrino de la hija de la modelo, Matilda. "Yo en serio la estoy pasando mal. Les pido por favor que la corten, Mariano, están mirando mis viejos", suplicó la vedette.

A pesar de la expectativa, Polino no se animó a dar más detalles y Salazar no confirmó el dato, por lo que la presunta propuesta de matrimonio permanece como una incógnita.