Luciano Castro reveló cómo está Griselda Siciliani tras enterarse de su infidelidad

Luego de que se filtren algunos de los comprometedores audios que le envió a una mesera danesa durante su estadía en España, Luciano Castro volvió a mostrarse arrepentido por su accionar. Este lunes, el actor habló públicamente y, tras lamentarse por haber desilusionado a Griselda Siciliani, reveló cómo está su relación por estos días. “Hay que aguantársela”, confesó dando a entender que su novia está muy enojada con la situación.

“Lo que estoy atravesando es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”, dijo Castro desde las playas de Mar del Plata ante las cámaras de Puro Show. Con un gesto notablemente compungido, el galán hizo un meaculpa y confesó que es lo que más le duele: “Tiene que ver con patrones, con patologías, con un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación, pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y amo en mi vida”.

En medio del escándalo que podría hacer peligrar la pareja, Luciano Castro y Griselda Siciliani están pasando unos días de vacaciones en Mar del Plata

“¿Le dolió mucho a ella?”, preguntó el cronista de eltrece intentando saber cómo reaccionó Siciliani al enterarse de esta infidelidad. “Le dolió, por supuesto, le molesto más que le dolió. No se enojó, no gritó pero sí esto es algo que a la pareja la bastardea y eso es algo que, como siempre, me deja en un lugar muy meme, muy absurdo”, respondió. “A mí me da mucha vergüenza primero, volver a encontrarme en este lugar. Está claro que muchas cosas que yo pensaba que tenía superadas o trabajadas, no es así. Hay algo autodestructivo en mí que no puedo controlar y es angustiante porque realmente estoy avergonzado. Busco palabras pero creo que es mejor el silencio. ‘Ya está, ya sos un meme, ya sos un pelotudo’. Hablo con mi novia, le digo: ‘Hola, mi amor’ y me dice: ‘Hola, guapo’”, reveló en alusión a cómo él se refería a su conquista danesa en los audios.

Sarah Borrell es la joven danesa a la que Luciano Castro intentó seducir en España

“¿Te causa gracia?”, indagó el notero. “No, no, no. Me causa gracia cuando es con Gri, si no, no me causa gracia. Es muy fácil dar clases de moral, o tirar la pelota afuera o buscar algo para mengüar semejante papelón pero no lo elijo y tampoco tengo la capacidad en este momento por la angustia que tengo. Te juro que lo mejor sería el silencio. Pero el silencio también es bastardear más lo que hice. ‘Encima que sos un pelotudo, te haces el místico. ¿Místico de qué si sos un meme caminando? No te respeta nadie’”, se sinceró sobre cómo se siente en este momento.

Minutos después, el periodista le preguntó por los dichos o burlas de sus ex, como Sabrina Rojas o Flor Vigna, pero el actor prefirió no contestar. “No, de eso yo no hablo. Hablo de mí y si estoy acá es porque me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida. Lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardeé, entonces me siento, pongo la cara y aclaro. Después lo demás no, no me lleves de vuelta al arroz con leche… Está todo bien con todo el mundo pero yo cuido a quién yo quiero y a quién me importa realmente a mí que es Griselda. Después los demás, hagan lo que quieran”, lanzó tajante dejando en claro que Rojas y Vigna ya son pasado para él.

"Oye guapa", el palito de Flor Vigna a Luciano Castro tras sus audios en español para conquistar a Sarah Borell (Foto: Captura Instagram/@florvigna)

Tras remarcar que con Griselda no tiene una pareja abierta, el galán definió cómo es su vínculo con la protagonista de Envidiosa: “No estamos ni cerca de eso. Somos una gran pareja. Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver con el poliamor. Esto que pasó no está consensuado. Lo que si esta hablado es ‘cuidame y te cuido’ y bueno, yo no lo hice”, advirtió arrepentido.

Sobre cómo está atravesando su novia estos días, confesó: “Conozco a la persona con la que estoy y sé que está enojadísima, me lo dice todo el tiempo. Ella está enojadísima conmigo pero no de reto, no levanta la voz, ni nada. Está enojada en base a ‘cómo podes ser tan boludo’, ‘cómo podes exponerme, ‘cómo podes no cuidarme’. Eso es letal en una pareja”.

“Estoy angustiadísimo. Por más de que vea el mar y la rompa surfeando tengo angustia pura. No paro de pensar en Griselda todo el día, hay que aguantársela”, remató quién por estas horas se encuentra en Mar del Plata, de donde es oriundo, compartiendo unos días de descanso con su novia y sus hijos, Esperanza y Fausto.