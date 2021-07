Luego del desesperado pedido de Xuxa, cómo se encuentra su exmarido, Luciano Szafir, internado en terapia intensiva

Este jueves, Xuxa compartió un deseperado mensaje en las redes en el que pedía cadenas de oración para su expareja, el modelo y actor Luciano Szafir, internado en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de Covid-19. La conductora criticó, además, con vehemencia la política sanitaria del presidente brasileño, Jair Bolsonaro y pidió su enjuiciamiento. Este sábado, Sasha, la hija de ambos, compartió en sus historias de Instagram el último parte médico que da cuenta de la evolución en el cuadro de su padre.

“El actor y presentador Luciano Szafir permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Copa Star, en Río de Janeiro, pero mostrando mejoría evolutiva”, comienza informando el parte, posteado por la influencer de 22 años.

“En la mañana de este sábado 10 de julio, al paciente se le retiró el respirador, siendo extubado, y ahora solo recibe oxígeno suplementario”, continúa. La joven aprovechó el mensaje para agradecer “los mensajes y las muestras de cariño” y reiteró el pedido que había formulado su madre: “Sigan orando por él”.

Según confirmó la prensa brasileña, Szafir fue internado el 22 de junio en el hospital Samaritano Barra, pero su cuadro se complicó en los últimos días y por eso se decidió su traslado a un centro médico de mayor complejidad. “La vacuna tardó... 52 años, y Lu ya podría haberse vacunado dos veces si nuestro gobierno no estuviera preocupado por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer y a otros laboratorios”, escribió la cantante el jueves, horas después de que su hija diera a conocer la situación que atravesaba su padre.

“Solo quería agradecerles por las oraciones por él en nombre de Luhanna, David, Mika, Sasha [la esposa y los otros dos hijos de Szafir] y de todos los amigos, pero no puedo, me indigno y deseo mucho que el doctor Pantoja y su equipo nos dan una gran noticia. Recen por él y por todos los que no necesitaban pasar por esto. Besos, muchas gracias”, finaliza su posteo.

Xuxa y Szafir iniciaron su relación en 1998 y se mantuvieron juntos, con separaciones intermitentes, hasta 2009. El 28 de julio de 1998 nació su única hija en común, y tras la ruptura ambos mantuvieron una relación cordial y amistosa.

