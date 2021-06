Luis Ventura, sobre el fracaso de TV Nostra: “Jorge Rial quiere meterse en el mundo de la política y la política no lo toma”

Fueron socios, amigos y compañeros. Y si bien hace varios años que la dupla compuesta por Luis Ventura y Jorge Rial terminó delante y detrás de cámaras, cada vez que uno es noticia, la opinión del otro cobra importancia. La semana pasada, Rial renunció a TV Nostra, el programa con el que al finalmente concretó su pase al prime time y en el que abandonó su rol de periodista de espectáculos para centrarse en el mundo de la política. Esa renuncia, y la decisión de América de levantar el ciclo, fue uno de los temas más comentados, y este sábado Ventura también dio a conocer su opinión.

“A mí no me sorprendió”, le dijo a Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina. Y sobre la decisión de su exsocio de no avisarles con anticipación sobre su decisión a sus columnistas, Diego Ramos, Marina Calabró y Angela Larena, agregó, lapidario: “Lo que siempre digo es que hay que respetar la fuente de trabajo y que los puestos de los compañeros. Cada uno tiene su manera”.

“A mí no me sorprendió. Me pareció inevitable el final... Cuando te dan la formación de la Selección ya te imaginás cómo va a jugar ese equipo en función de los jugadores que hay en la cancha. Esto es lo mismo”, explicó el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

“¿Cuántos programas en ese horario del prime time orientados a la política hay? La realidad es que Jorge buscó ese soporte político. Mete a (Matías) Morla en los dos primeros programas, que le miden muy bien, y el tercero lo hace con Santiago Cafiero, y le va muy mal”, analizó.

“Él fue a buscar eso y terminó haciendo una especie de Intrusos a la noche. Y esa no era la idea, porque él no quería hacer un ciclo de espectáculos y por eso se fue de Intrusos. Él lo que quiere es meterse en el mundo de la política y la política no lo toma. Esa es la verdad”, agregó.

Una de las personas que salió a criticarlo por su decisión de abandonar el ciclo de manera intempestiva fue Estela, la exesposa de Ventura. Cuando Dlugi le quiso recordar las palabras que la ex secretaria de Si lo sabe cante expresó en una entrevista, Ventura la frenó: “No me repitas lo que durante años escuché... La mirada y el discurso de Estela lo conozco. Y me parece que fue bastante suave en relación con lo que ella realmente piensa. Estuvo bastante recatada”.

“Si yo tengo que opinar con respecto a lo que ella dijo y lo que piensa, hay cosas que no comparto y que fueron motivo de tantas discusiones. Además, ella no es la única que opina en mi casa: tengo que escuchar a mis hijos, tengo que escuchar a mis hermanos... ¡Menos mal que Antonito -su hijo menor, producto de su relación con la vedette Fabiana Liuzzi- todavía no me reta!”, bromeó.

En otro tramo de la charla, sin nombrar a Rial, expresó qué es lo que se siente al verse traicionado: “Cuando uno es apuñalado por la espalda por alguien que uno quiere, no puede perdonar, porque esa persona se aprovecha de la confianza, se aprovecha del descuido... Al considerar incondicional el cariño de quien tiene al lado no mide si el otro le está sacando ventaja o no, y si me la saca no me importa si se da dentro de un cuadro de amor y de cariño. Por eso, las traiciones cuando uno no las espera, duelen más”.

En el último programa de TV Nostra, mientras le anunciaba a los televidentes sobre su decisión, Rial realizó una autocrítica y expresó: “Me dieron una Ferrari y la choqué”. Esa misma frase fue tomada por Baby Etchechopar, quien retrucó: “No te dieron una Ferrari, te dieron un karting”. Consultado sobre la opinión del conductor, Ventura eligió la cautela: “Con Baby me pasó lo mismo que con Estelita... Ellos tienen su mirada y también tienen su experiencia para con Rial. Esta es como una pelea de barrio. Cuando dos amigos se pelean en el barrio, el tercero mira y trata de separar”.

LA NACION