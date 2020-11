La actriz habló de su relación con Carmen Barbieri y de Jorge Porcel, el hombre que tuvieron en común

En los últimos días, rumores de que la relación entre Carmen Barbieri y Luisa Albinoni no estaría pasando por el mejor momento comenzaron a sonar fuerte. Si bien las actrices demostraron tener un gran cariño y admiración mutua, las malas lenguas aseguran que el malestar entre ellas tendría que ver con Jorge Porcel, el gran amor de sus vidas.

"Hasta ayer yo no sabía nada de esta guerra. Estuve dos días sin comunicarme con Carmen, no me contestaba los mensajes. Todo arrancó cuando Moria [Casán] me comparó con Carmen, se armó un lío tremendo", comentó Albinoni esta tarde en el programa de ElNueve Hay que ver, al tiempo que aseguró que el miércoles por la noche se fue preocupada del reality de eltrece, Cantando 2020.

Lejos de entrar en la polémica, la participante desmintió que exista un conflicto con Barbieri. "Yo ayer me fui muy preocupada de LaFlia, porque con esto me sembraron la duda porque puede haber algún tipo de desavenencia. Pero hoy hablé con ella. Con Carmen nunca hemos discutido, los únicos roces que hemos tenido han sido por trabajo", reveló, más aliviada.

Me gustaría que este Cantando 2020 lo gane Carmen Barbieri Luisa Albinoni

También contó cómo fue evolucionando su relación con el paso del tiempo. "Nosotras siempre fuimos muy buenas compañeras. Con el tema de la pandemia y todos los golpes con los que venía Carmen, nosotras empezamos a hablar cotidianamente. Nos empezamos a acompañar. Llorábamos mucho, pedíamos juntas. Hicimos una gran amistad, somos familia porque compartimos un montón de cosas", confesó.

Mientras los panelistas del programa dejaban entrever que quizá la aparición de Albinoni en el certamen de canto -donde se la elogió mucho- provocó los celos de la capocómica, Luisa advirtió: "No, siempre me ha tirado muy buena onda, me ha mandado mensajes maravillosos. Ocupamos distintos lugares, ella trabajó más desde la revista y yo desde la comedia, nuestra amistad se basa en la admiración, por eso podemos hablar de todos los temas. De hecho, me gustaría que este Cantando 2020 lo gane Carmen Barbieri".

Sin embargo, en el programa se siguió indagando, y se le preguntó a Luisa si el posible malestar de Carmen podría estar relacionado con el hecho de que ambas fueron pareja de Porcel en el pasado. "Eso fue una espinilla que quedó en el camino. Fue un gran amor para las dos. No sabemos si nos superpusimos. No nos quedó claro. Hemos tenido charlas eternas tratando de sacar fechas", confesó.

"Para mí fue mi único amor realmente. Estuve con él en pareja seis años. Me enamoró su humor, su inteligencia, era muy especial 'el Gordo'", reveló, y recordó cómo fueron sus años al lado del humorista: "Cuando me enteré que seguía casado fue terrible. Nosotros convivíamos, había días que estaba conmigo y otros que hacía shows o terminaba tarde, entonces no estaba en casa. Tenía armado un fixture con los horarios de a qué casa ir".

Mientras Albinoni recordaba a su gran amor, su amiga Carmen se comunicó con el programa para dejar en claro que nada podrá interferir en su gran amistad: "Imposible estar mal con mi querida Luisa", escribió Barbieri en mayúscula con una carita con corazoncitos.

