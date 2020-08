Luisana Lopilato y el cumple temático de Frozen para su hija Vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 10:42

Luisana Lopilato compartió una serie de imágenes de cómo fue el festejo de cumpleaños de dos de su hija Vida. Con vestido celeste, tanto la madre como la heredera optaron por un modelo parecido al de Elsa, de la película animada Frozen. "Cumpleañera y fotógrafa de lujo, Felices 2 añitos a mi bebé hermosa", escribió la ex chica Cris Morena en su cuenta de Instagram.

Además compartió una serie de Stories donde contó cómo fue la celebración. "Ayer festejamos el cumple de Vida. Fan de Elsa de Frozen. Estuvo presente en toda la deco. Y como nosotras no podíamos ser menos... Nos mimetizamos con la temática", escribió junto a las imágenes donde puede verse a las dos con sus disfraces de la heroína de Disney.

"Mini Elsa no fue solo la cumpleañera, también se lució como fotógrafa de su mamá, muy relajada en patitas", sumó la actriz, que también es madre de Noah y Elías.

El festejo a lo "Frozen" de Vida, la hija de Luisana Lopilato 00:52

Video

Instalada en Canadá junto al cantante Michael Bublé, y con la imposibilidad de visitar Argentina por la pandemia del coronavirus, Luisana disfruta con su familia del verano del Hemisferio Norte. En las imágenes que compartió no solo mostró parte de la decoración inspirada en Elsa, sino lo que parece ser su jardín. Juntas, madre e hija, tienen el pelo suelto y súper rubio, como el personaje. Si bien se puede ver a la pequeña Vida en las imágenes, no hay ninguna foto de su cara, una decisión que tomó la actriz luego de la enfermedad de Noah, que tuvo un cáncer de hígado un año antes de que naciera su segunda hermanita. Desde entonces, si bien comparten instantáneas de sus días, tanto ella como el músico intentan no exponer tanto a los niños.

Una cuarentena hiperconectada

Desde que arrancó la crisis del coronavirus que Lopilato encontró en las redes sociales un canal para conectarse con sus millones de seguidores. Habituada al mundo online, la también modelo sumó a este proyecto a su marido, el cantante canadiense, con quien estuvieron compartiendo algunos momentos de su vida cotidiana en línea. Si bien la iniciativa en la que, entre otras cosas, cocinaban y cantaban juntos fue celebrada por muchos, otros encontraron en ciertos comportamientos de Bublé signos de maltrato.

Rápidamente teorías sobre el vínculo comenzaron a viralizarse, y fue Lopilato quien llevó calma a sus seguidores, al asegurar que agradecía la preocupación pero que lo que estaban planteando "no era" su caso.

Lejos de retirarse de las redes, la pareja siguió haciendo videos, hasta que la situación de aislamiento preventivo en Canadá se flexibilizó y sus vidas retomaron un cierto grado de normalidad.

Luisana sigue siendo "la maestra" de sus hijos e incluso hace poco mostró como Noah tomaba mate mientras estudiaba en casa.