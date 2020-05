Luisana Lopilato y Michael Bublé reaparecieron en un video tras las polémicas

El matrimonio fue convocado por Ariana Grande y Justin Bieber para su nuevo clip Crédito: Instagram

Luisana Lopilato y Michael Bublé reaparecieron de la manera menos pensada: en el video del nuevo single de Ariana Grande y Justin Bieber, "Stuck With U". El viernes, los artistas lanzaron la canción que, en medio de la pandemia de coronavirus , tiene como finalidad colaborar con la fundación First Responders Children, otorgando becas para los hijos de los que trabajan en la primera línea, desde el personal médico al policial.

"Estoy tan feliz, esperamos mucho para hacer este dueto en este momento en el que tiene otro significado. Poder poner nuestras voces en este proyecto y colaborar en este ha sido tan satisfactorio. Amo mucho esta canción y me siento muy agradecida de haberla podido hacer con mi amigo", expresó Grande al momento del lanzamiento.

En el video se pueden ver imágenes caseras de cómo diferentes personas lidian con la cuarentena, y entre ellas aparecen figuras conocidas, como Gwyneth Paltrow y su marido Brad Brad Falchuk, hasta el propio Bieber con su esposa Hailey Baldwin. En muchos casos, los famosos aparecen bailando al ritmo de la canción, como Lopilato y Bublé, a quienes se los ve moviéndose con su hija Vida en el medio.

Recordemos que la pareja decidió, a comienzos de mes, dejar de hacer los vivos de Instagram que realizaban durante la semana . A partir del 18 de marzo, el matrimonio había empezado con mucha energía el proyecto de transmitir un envío diario desde su casa de Vancouver, con el fin de divertir a sus seguidores en épocas de aislamiento social. "La idea es ayudar a los que están en casa y no saben qué hacer, incentivarlos para que se queden, y poder entretenernos mutuamente mostrándoles lo que hacemos acá", explicaron, respecto a las actividades que iban a llevar a cabo, desde lecturas de libros, preparación de recetas, hasta rutinas de ejercicio.

Sin embargo, un mes más tarde empezaron a circular en las redes fragmentos de esos vivos , en los que se podía ver al músico, entre otras cosas, sujetando a Luisana, pegándole un codazo y haciendo movimientos bruscos con ella. La repercusión de las imágenes fue tal que la actriz se vio compelida a pronunciarse. "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", fue el primer descargo de Lopilato.

Posteriormente, la protagonista de La corazonada decidió agradecer los gestos de preocupación de sus seguidores, pero remarcó que ella no sufre violencia por parte de Bublé . "Gracias por preocuparse, es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, pero que por suerte yo no sufro", manifestó, con su marido al lado. "Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!", había declarado antes.

De todas formas, las aclaraciones no lograron calmar las aguas, y los vivos ya no fueron lo mismo, dado que todos los ojos permanecían posados sobre las conductas de Bublé. A pesar de que dos de sus hijos, Vida y Noah , hicieron su aparición en Instagram, eso no impidió que los comentarios dirigidos hacia el crooner cesaran. Finalmente, la pareja optó por terminar con sus transmisiones, mientras el músico se prepara para trabajar en un nuevo disco.