El músico sigue bajo la lupa luego de que en los vivos de Instagram tuviera actitudes hacia su esposa que causaron repudio

Como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus , Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron hacer vivos de Instagram desde su hogar de Vancouver con diferentes actividades según el día, desde recetas hasta ejercicios; e incluso presentaron el martes a su hija menor, Vida , quien cantó con su papá. La idea del matrimonio es que sus fans permanezcan un rato entretenidos en tiempos de aislamiento social .

Sin embargo, hace unos días, se viralizaron extractos de algunos vivos de la pareja en los que el cantante canadiense se mostraba molesto por conductas de su esposa, y otros en los que reaccionaba bruscamente tomándola del brazo o apartándola de manera muy notoria. Dichos gestos suscitaron repudio en las redes , y la trascendencia de los mismos fue tal que la propia Luisana debió tomar la palabra, al igual que el representante de su marido.

De todos modos, la lupa sigue puesta en las reacciones de Bublé, y el vivo que realizó con Lopilato el miércoles volvió a despertar preocupación por ella. En el video se lo ve al artista nuevamente tomando a su mujer del brazo de un modo que provocó rechazo, y que fue difundido rápidamente en las redes. Muchos fanáticos de Luisana acudieron a su cuenta de Instagram para señalarle a la actriz que la actitud de su esposo no es la correcta, entre otros miles de mensajes. A pesar de esto, en esta oportunidad la ex Casados con hijos se llamó a silencio.

El primer descargo de la actriz

Ante la difusión de los primeros videos, Lopilato se mostró molesta en Instagram, donde hizo su primer descargo público . "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", escribió, enojada con las especulaciones.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo! Esta persona [a quien no nombra] está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que ¡no lo permitan tampoco!", añadió.

Días más tarde, se dirigió nuevamente a su audiencia, esta vez en un vivo de Instagram, y con su marido al lado, pero con otro tono . "Antes de empezar, porque veo que ya hay mucha gente conectada, quiero decirles a todos que leí sus mensajes el fin de semana y estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse, es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, pero que por suerte yo no sufro", expresó mirando seriamente a la cámara.

"Es importante estar atentos para ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", agregó. "Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina, y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y nos tienen. Así que gracias, pero este no es mi caso", concluyó de manera categórica.

Bublé, por su parte, no habló del tema, pero sí lo hizo su manager . "No haremos más comentarios sobre esta ridícula acusación. Todo lo que hay que hacer es verlos juntos en Facebook Live todos los días". Y agregó: " Son compañeros iguales y amorosos y se tratan con el mayor respeto . Son una pareja hermosa", remarcó en diálogo con revista People.

Asimismo, la hermana de Luisana, Daniela Lopilato, también salió a hablar sobre las acusaciones de maltrato contra su cuñado. "Por si no queda claro...la verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro, y ahora que tienen tiempo, en vez de hacer eso, se fijan en ustedes [por Luisana y Michael] que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero.¿Qué les pasa a todos? ¿Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son? Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces ¡que lo hagan!", concluyó la nutricionista en un mensaje que dejó en las redes de su hermana .