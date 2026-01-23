El DJ de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz rompió el silencio y aseguró que el baile de Victoria Beckham fue “realmente incómodo”

A medida que pasan los días, el comentado baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz sigue generando cada vez más controversia, y cada vez son más las personas presentes en aquella fastuosa celebración ocurrida en 2022 que se atreven a contar su versión de los hechos. Ahora, quien aportó su mirada sobre lo ocurrido fue alguien con una vista preferencial, nada más ni nada menos que el DJ de la fiesta.

“Fue realmente incómodo”, le dijo Fat Tony este viernes a los conductores del programa televisivo This Morning. El reconocido DJ explicó que ya había trabajado en varios eventos de la familia Beckham cuando fue convocado para musicalizar la boda que se llevó a cabo en Palm Beach, Florida.

El hombre, de 60 años, explicó que quería contar su versión de los hechos porque desde que Brooklyn realizó un extenso posteo explicando por qué elige no tener relación con su familia, e incluyó el infame baile de su madre en su boda como uno de los momentos más incómodos que atravesó en el último tiempo, no dejó de recibir mensajes preguntándole si la versión del joven chef era cierta.

Lo que Brooklyn, de 26 años, afirmó en una publicación de su cuenta de Instagram fue que su madre “saboteó” su primer baile con Nicola y que “bailó muy inapropiadamente” para él.

“Fue una boda de tres días”, recordó Tony. “Organicé la fiesta de bienvenida, luego la boda y el brunch del domingo, que fue la parte más incómoda de todo, porque todo lo ocurrido la noche de bodas se comentó entre los invitados a la mañana siguiente”. reveló.

El vestido de boda de Nicola Peltz, por maison Valentino

“No hubo ninguna zorra, ni catsuits de vinilo, ni acción de las Spice Girls”, indicó con ironía. Y agregó: “Pero fue inapropiado. Y lo fue precisamente porque no era el momento”.

“Básicamente, lo que ocurrió fue que Marc Anthony estaba cantando en el escenario y llamó al novio. Brooklyn subió y todos esperaban que también lo hiciera Nicola, para bailar el primer baile nupcial. Y entonces, Marc Anthony le pidió a ‘la mujer más hermosa del lugar’ que subiera al escenario y le dijo: ‘Victoria, vení’”, rememoró el DJ.

Imagen de otros tiempos: Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria y Brooklyn Beckham junto a Nicola Peltz Vianney Le Caer - Invision

Tony recordó que Brooklyn quedó “devastado” cuando su madre se unió a él frente a los invitados a la boda “porque pensó que iba a hacer su primer baile con su esposa”, mientras Nicola salía de la habitación “llorando a mares”.

“Brooklyn estaba atrapado en el escenario. Luego, hicieron ese baile y Marc Anthony dijo: ‘Pon tus manos en las caderas de tu madre’. Era un baile latino. Toda la situación fue muy incómoda para todos en la sala”, aseguró el DJ.

Argumentando que cada persona considera el comportamiento “inapropiado” de forma diferente, DJ Fat Tony dijo: “Todo se trata de cómo se siente Brooklyn. Si él siente que fue inapropiado e incómodo, pues lo fue”.

Tony describió a Nicola tras la irrupción de Victoria en el escenario como “devastada” y aseguró que ese fue el tema de conversación de la boda y del brunch que se llevó a cabo al día siguiente. “Todo el mundo hablaba de eso y de lo triste que fue la situación”, dijo. Y añadió: “Pero Victoria se vio envuelta en esa situación, y creo que se le ha dado demasiada importancia... Se le han añadido demasiadas historias. El baile es una parte muy pequeña de un problema mayor”.

Victoria, Brooklyn y Nicola, los tres protagonistas de una boda escandalosa instagram.com/brooklynpeltzbeckham

El DJ reveló, además, que al primogénito de David y Victoria Beckham “le costó mucho” hablar en sus redes sociales, sobre todo porque durante años fue llamado “nepo baby”. “Le decían que tenía que estar agradecido de llevar su apellido”, explicó.

Y cuando le preguntaron por qué Brooklyn no habló directamente con sus padres en lugar de compartir un extenso texto en sus redes, Tony indicó: “Ya pasó por todo eso. Llegó a un punto en que ya no pudo más y quiso distanciarse, y esa fue su manera de cerrar el tema”.

En su descargo en las redes, Brooklyn indicó: “Mi madre me robó mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación, con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso, mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos

“Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”, agregó sobre su renovación de votos, en agosto de 2025, a la que no acudió ningún miembro de su familia.