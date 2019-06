Marcela Tauro: "Lucho Avilés era como un padre para mí"

Al borde del llanto, la periodista habló sobre la relación con su mentor y contó cómo recibió la noticia de su muerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019 • 18:35

Profundamente conmovida, Marcela Tauro se refirió a la muerte de su exjefe en Indiscreciones, Lucho Avilés . "La verdad es que me cayó mal. Sabía que estaba bien, ayer su mujer me mandó mensajes por el día del periodista", expresó en medio de un ataque de llanto.

"Me lo había encontrado hace poco y habíamos quedado en ir a comer. Me cayó como una balde agua fría. El salía, tenía proyectos de trabajo, tenía dolor pero estaba muy activo. Me sorprendió. Me enteré por el tuit de (Gabriel) Levinas, y después por Jorge (Rial), que lo confirmó. No pude hablar con su señora todavía, estoy shockeada", agregó en diálogo con TN.

Luego, recordó: "Él me llevó a la televisión, yo trabajaba en Gente. Me formó el. Tenía su carácter, no voy a decir que no, pero era como un padre para mí. Discutíamos, pero también nos formó. Piensen que todos los que trabajamos con él, seguimos trabajando. Nos seguíamos viendo. Hubo una comida en diciembre con todos los ex Lucho pero no pude ir porque estaba de vacaciones".

A pesar de su buena relación con el periodista uruguayo, Tauro no esquivó los rumores que indican que no era muy sencillo trabajar con él. "Era jodido para trabajar, era complicado, pero también aprendías con él. Te sacaba bueno. Yo empecé de chica con él, era muy irrespetuosa y le contestaba cualquier cosa al aire. Después me retaba. En el momento lo detestaba, pero me enseñó. Y tiene una familia hermosa", aseguró.

"Me enseñó a trabajar en televisión. Él te tomaba examen, había que ir antes y te pedía que le cuentes qué tenías, nos enseñaba cómo decirlo, cómo hacer show... Era un visionario. No podría estar enojada con él porque me dio un lugar, una carrera, no podría estar nunca enojada", finalizó.