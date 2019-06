En una entrevista radial, la hija de Mirtha Legrand anunció cuando vuelve la diva a la tele y habló sobre su presente sentimental

1 de junio de 2019 • 16:05

Marcela Tinayre se hizo cargo de la conducción de los clásicos programas de su madre, Mirtha Legrand, cuando la diva de los almuerzos debió ser intervenida quirúrgicamente. Por eso, todas las miradas estuvieron puestas en ella y a pesar de haber superado el reto, comenzó a ser protagonista de rumores de ruptura y romances.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Tinayre contó cómo se sientió reemplazando a su mamá, reveló cuándo vuelve Mirtha a la tele y se refirió, también a su presente sentimental. En principio, la conductora de Las Rubias recordó cómo fue el momento en el que se enteró que Mirtha debía ser intervenida quirúrgicamente: "Primero vino la operación; los nervios de cuando te dicen 'no, hay que operar', cuando en realidad entramos por un cuadro de gastroenteritis y resultó siendo una brida abdominal. Siempre te da vértigo cuando te dicen que hay que operar".

Después, contó cómo fue que se gestó que ella fuera la reemplazante en los ciclos del fin de semana. "Eso fue un domingo y después me llamó Nacho (Viale, su hijo y productor de los programas de Mirtha) y me dijo: 'Mirá, mamá, la abuela no puede hacerlo así que hacelo vos'". Con respecto a su paso por La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, reveló que, con el correr de los programas, fue sintiéndose más segura. "Primero no fui muy consciente. Me encantó hacerlo. Pero el segundo fin de semana me dieron mas nervios. Había tenido muy buena repercusión y sentí más responsabilidad", afirmó.

"Ahora me siento mucho más segura. Estoy muy contenta de hacerlo. Yo no hice de Mirtha Legrand sino que hice de lo que soy, que es Marcela Tinayre, y me dio mucha alegría hacerlo, con permisos que me daba en un programa que es un clásico", precisó.

"Y ahora, cuando creía que ya había terminado -además del esfuerzo que implica todo esto- el médico nos dijo: 'Yo al principio les dije que era un mes de reposo y este próximo domingo van a hacer apenas 17 días... Prefiero que no'. Mamá ya quería salir a aire", explicó.

Tinayre se refirió también al diálogo telefónico que mantuvieron su madre y el periodista Luis Ventura, con respecto a la próxima entrega de los premios Martín Fierro: " Ella decidió no ir a la entrega. Dijo que la ceremonia es muy larga y que la operación es muy reciente. A ella le encanta ir y casi nunca ha faltado. Esta sería la segunda vez que falta en su vida, pero bueno, por ahí a último momento decide finalmente ir".

Antes de que su madre fuera intervenida quirúrgicamente, desde la pantalla de América, Ventura dio precisiones sobre el padecimiento de la diva que Tinayre luego catalogó de "asquerosas". La relación entre el chimentero y la familia Legrand-Tinayre siempre fue tirante, pero según la conductora, la conversación que su madre mantuvo con el conductor de Secretos Verdaderos fue cordial.

"Luis Ventura (el presidente de APTRA, la entidad que entrega los premios Martín Fierro) la llamó para ver si iba a asistir. Fue preciso y le dijo 'qué pena, es la primera vez que va a faltar' y mamá le respondió 'no, es la segunda'", informó.

En relación a la salud y al estado de ánimo de Mirtha, Marcela indicó: "Ahora voy a tomar el té con ella, como todos los días. No estamos las dos solas, son 12 personas. Ella no pierde sus mañas".

"Va a volver con menos de un mes de reposo. Van a ser veintipico de días, pero tampoco se puede andar diciendo 'vuelvo' y 'no vuelvo'. Yo, definitivamente dije que este es fin de semana es el último que conduzco", reveló, sobre el esperado regreso de Mirtha a sus programas.

Entonces, Dlugi quiso saber cómo es su presente sentimental. "Estoy feliz, con muchas cosas, contenta. Con mis hijos que están a pleno; Rocco ya por terminar el colegio. Todo en orden. Mi vida sentimental está bien, pero yo no hablo de eso. A nadie le importa mi vida sentimental. A mí no me importa la vida sentimental de nadie, menos debe importar la mía. Estoy muy bien y muy feliz".